تخللتها مواجهات واشتباكات: مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

دارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية من قوات الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

دارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية من قوات الاحتلال.

وشهدت بلدات عديدة في محافظات نابلس وطولكرم وجنين وقلقيلية، مداهمات واعتقالات طالت عدداً كبيراً من الشبان، والتنكيل بهم وبعائلاتهم وتخريب ممتلكاتهم.

واقتحمت قوات الاحتلال، قرية قريوت، جنوب نابلس، وأطلقت القوات قنابل الصوت، والغاز السام صوب منازل الفلسطينيين، ما أوقع إصابات وحالات اختناق عولجت ميدانيا.

واعتقلت قوات الاحتلال المهندس محمد أحمد طلب الحلبي، من قرية روجيب شرقي مدينة نابلس، كما اعتقلت قوات أخرى الأسير المحرر إيهاب الشولي، بعد مداهمة منزله في بلدة عصيرة الشمالية.

وفي قلقيلية، ذكرت مصادر محلية باعتقال الاحتلال الحج وائل بداوي، من منزله بحي شريم بالمدينة.

واعتقلت تلك القوات الشاب عبدلله أبو سنينة، بعد اقتحام منزله في حي القرعان في قلقيلية، والشاب نضال زعرب بعد اقتحام منزله في حي النقار، والشاب حمودة حوتري، بعد اقتحام منزله في حي كفر سابا.

إلى ذلك، أصيب عدد من الشبان بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال الخضر، وتمركزت في محيط منطقة "البوابة"، وسط إطلاق قنابل الغاز السام، والصوت، تجاه المنازل والمحلات التجارية، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بالاختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، قرية مراح معلا، جنوب بيت لحم، وتمركزت في عدة أحياء منها، واقتحمت عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة عنبتا، شرق طولكرم.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اقتحمت عنبتا، وجابت شوارعها وأحياءها، واعترضت حركة المركبات على الشارع الرئيسي، وأوقفت إحداها وحققت ميدانيا مع ركابها، واعتقلت الشاب سند بركات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر اللبد من جهة قرية شوفة المجاورة، وتمركزت على طول الشارع الواصل لبلدة عنبتا.

وفي جنين قالت سرايا القدس كتيبة جنين، إن مقاتليها تصدوا لقوات الاحـتلال المقتحمة لبلدة قباطية، ويمطرونها بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إصابة 3 جنود بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة بدورية عسكرية خلال اقتحام بلدة قباطية.

وفي القدس، اقتحمت قوات تقتحم حي كفر عقب، واقتحمت عشرات المنازل، وفتشتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد أن احتجزتهم لساعات.