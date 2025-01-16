مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس وهجمات إرهابية للمستوطنين

أفادت مصادر فلسطينية محلية أن مستوطنين أشعلوا النار بمركبة في منطقة الكسارة جنوب الخليل، كما أقاموا غرفا متنقلة على أراضي الفلسطينيين في قرية دير رازح بقضاء مدينة دورا.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الخميس، حملة اعتقالات واسعة خلال عملية اقتحام استهدفت عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما تواصلت الهجمات الإرهابية للمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

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واعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين بينهم فتاة، من مناطق متفرقة بالضفة والقدس، ونقلتهم إلى جهة مجهولة، على ما أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى.

واعتقلت قوات الاحتلال فتاة فلسطينية (لم تعرف هويتها بعد)، عقب دهم بلدة العيساوية، شمال شرقي مدينة القدس المحتلة، واقتحام أحد المنازل وتفتيشه.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة طولكرم، شمال الضفة، واعتقلت 4 شبان، وهم: ساهر الباشا، محمد عماد جراد، محمود الراسم ونور مرعي.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين هادي إياد الخصيب، ونور العاروري وهو نجل الشهيد عبد الرحمن العاروري، عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم في قرية عارورة، قضاء رام الله، وسط الضفة.

ومن جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال محمد عماد من منزل في بلدة بيت فجار، قضاء بيت لحم، والشاب باسل عايد وزوز عقب اقتحام منزل عائلته في مدينة الخليل.

وفي الإطار ذاته، أفادت مصادر فلسطينية محلية أن مستوطنين أشعلوا النار بمركبة في منطقة الكسارة جنوب الخليل، كما أقاموا غرفا متنقلة على أراضي الفلسطينيين في قرية دير رازح بقضاء مدينة دورا.

وكان المستوطنون استولوا على عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في قرية دير رازح قبل شهرين، وشقوا طريقا استيطانيا التهم عشرات الدونمات من أراضيهم لصالح بؤرة استيطانية جديدة، ومنعوا الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 6 فلسطينيين مساء أمس الأربعاء في قصف مسيرة إسرائيلية استهدف موقعا في حارة الدمَج في مخيم جنين.

ولاحقا أفادت الوزارة في بيان محدث بأن الشهداء هم محمد يونس عرعراوي (33 عاما) وأحمد ياسين عرعراوي (37 عاما) ومحمود أحمد فياض (22 عاما) وأسامة عبد الكريم أبو دروبي (26 عاما) ومصطفى محمد فياض (26 عاما) وعوض صبحي أبو زيد (27 عاما).

وخلال الحرب على غزة، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة والقدس، مما أسفر عن استشهاد المئات وإصابة نحو 6700 فلسطيني، واعتقال 14 ألفا و300، وفق معطيات رسمية فلسطينية.