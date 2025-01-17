القاهرة: بدء اجتماعات فنية لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف الحرب بغزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، بـ"بدء اجتماعات ‎القاهرة الفنية، لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة"، وذلك بمشاركة "أطقم مصرية وقطرية وأميركية وإسرائيلية".

بدأت في القاهرة، اليوم الجمعة، اجتماعات فنية رباعية، بشأن وضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة المرتقب البدء بتنفيذه، الأحد، وفق ما أفاد به إعلام مصري.

ومساء الأربعاء، أعلنت قطر نجاحها مع الوسيطين مصر والولايات المتحدة، بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، موضحة أن المرحلة الأولى منه مدتها 42 يوما وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد لم تعلنه من الأسرى من الفلسطينيين لكنه يقدّر بالمئات.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، بـ"بدء اجتماعات ‎القاهرة الفنية، لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة".

وأضافت أن الاجتماع يأتي بمشاركة "أطقم مصرية وقطرية وأميركية وإسرائيلية"، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الجمعة، بدأت الحكومة الإسرائيلية عملية المصادقة على اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بقطاع غزة، وفق صحيفة "إسرائيل اليوم".

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للوزراء خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، اليوم الجمعة، إنه "حصلنا على ضمانات قاطعة، من بايدن وترامب، بأنه في حال فشل المفاوضات حول المرحلة الثانية، وحماس لم توافق على مطالبنا الأمنية، سنعود إلى القتال بقوة شديدة بدعم من الولايات المتحدة"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.

وأوصى الكابينيت في نهاية اجتماعه بأن تصادق الحكومة على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، "بعد البحث في مجمل الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية، وانطلاقا من الإدراك أن الصفقة المقترحة تدعم تحقيق أهداف الحرب".

وسيعقد اجتماع للحكومة، عصر اليوم، من أجل المصادقة على الاتفاق.

وكان موقع "واللا" الإخباريّ قد أورد في تقرير، مساء أمس الخميس، أن وفدا أمنيّا إسرائيليّا، يضم مسؤولين رفيعي المستوى في أجهزة الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك الجيش، بالإضافة إلى منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان؛ يتوجه إلى القاهرة، الجمعة.

وذكر التقرير نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، لم يسمّهم، أن زيارة الوفد للقاهرة، تأتي "للتنسيق بشأن تنفيذ صفقة الرهائن، ووقف إطلاق النار في غزة"، وبخاصة في ما يتعلّق بالتنسيق بعملية إطلاق سراح الرهائن، في اليوم الأول لوقف إطلاق النار.

وقال مسؤول إسرائيليّ، وصفه التقرير رفيع المستوى، إن "القضايا الأخرى التي سيتناولها الوفد الأمنيّ، ​​ستكون إعادة فتح معبر رفح، لإجلاء الجرحى الفلسطينيين من غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية كما نصّ الاتفاق".