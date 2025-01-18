حماس: معركة طوفان الأقصى حطمت غطرسة الاحتلال وأفشلت مخططاته العدوانية

أشار البيان إلى أن المقاومة الفلسطينية أرغمت الاحتلال على وقف عدوانه ضد الشعب الفلسطيني والانسحاب، رغم محاولات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إطالة أمد الحرب وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين.

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بيانا، أكدت فيه أن معركة "طوفان الأقصى" شكلت محطة بارزة في تلاحم الشعب الفلسطيني مع مقاومته، ووصفت المعركة بأنها "حطمت غطرسة العدو" وأكدت أنها قربت الشعب الفلسطيني خطوة أخرى نحو "زوال الاحتلال والتحرير والعودة".

وأشار البيان إلى أن المقاومة الفلسطينية أرغمت الاحتلال على وقف عدوانه ضد الشعب الفلسطيني والانسحاب، رغم محاولات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إطالة أمد الحرب وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين.

كما شدد البيان على "فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية"، مشيرًا إلى أنه لم يفلح سوى في ارتكاب "جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية"، مؤكدة أن دماء الضحايا الفلسطينيين "لن تذهب هدرًا"، وأن قادة الاحتلال وجنوده "سيُلاحقون ويُحاكمون على هذه الجرائم مهما طال الزمن".

وأضافت الحركة أن المرحلة الحالية تتطلب البدء الفوري في إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتقديم الإغاثة العاجلة للسكان، وإيواء النازحين، والعمل على تضميد الجراح وإعادة الإعمار والبناء. وأشارت إلى أن قيادة الحركة عملت منذ اليوم الأول على تلبية هذه الاحتياجات الملحّة.

وأوضح البيان أن بروتوكول المساعدات الإنسانية، الذي تم الاتفاق عليه تحت إشراف الوسطاء، يضمن تنفيذ إجراءات الإغاثة والإيواء وإعادة الإعمار.