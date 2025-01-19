فلسطينيات | الحرب على غزة 2023
19/01/2025 - 19:58

ماكرون يحادث الرئيس الفلسطيني ويؤكد أهمية "عودة إدارة فلسطينية لحكم غزة"

شدد ماكرون في محادثة مع الرئيس الفلسطيني على أن "مستقبل قطاع غزة يجب أن يندرج في سياق دولة فلسطينية مستقبلية، ويجب في هذا الإطار ضمان ألا يتكرر (هجوم) كذلك الذي ارتكب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".

ماكرون يحادث الرئيس الفلسطيني ويؤكد أهمية

مقاتلو القسام، خلال تسليم رهائن، الأحد (Getty Images)

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس، أهمية "عودة إدارة فلسطينية لحكم غزة بمشاركة كاملة للسلطة الفلسطينية"، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وشدد ماكرون كذلك على أن "مستقبل قطاع غزة يجب أن يندرج في سياق دولة فلسطينية مستقبلية، ويجب في هذا الإطار ضمان ألا يتكرر (هجوم) كذلك الذي ارتكب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر (2023) في حق إسرائيل"، وفق وصف الإليزيه.

ولفتت الرئاسة الفرنسية إلى أنه "من الضروري حاليا العمل فورا للاستجابة للاحتياجات الحيوية العاجلة للغزيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بما يتناسب مع احتياجات السكان".

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والجمعة الماضي، أعلن عبّاس أن السلطة الفلسطينية، مستعدة "لتولي مسؤوليتها كاملة" في قطاع غزة الذي تديره حماس.

يأتي ذلك فيما رحّب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جو بايدن، ببدء سريان اتّفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الأحد، معتبرا أنّ "المنطقة تغيّرت جوهريا".

وبعد ساعات من بدء سريان الهدنة، قال بايدن خلال زيارة لولاية كارولاينا الجنوبية إنّه "بعد كلّ هذا الألم والموت وخسارة الأرواح، اليوم صمتت البنادق في غزة".

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