بدء وصول الأسرى المفرج عنهم إلى بيتونيا والقدس

وصلت حافلات الأسرى المفرج عنهم إلى بيتونيا بعد إطلاق سراحهم من سجن عوفر العسكري بعد منتصف ليل الأحد - الإثنين، وسط تأخير استمر 8 ساعات. وشهدت المنطقة توتراً مع اعتداء قوات الاحتلال على المحتشدين لاستقبال الأسرى بإطلاق قنابل الصوت والغاز

وصلت حافلات الأسرى المفرج عنهم إلى مدينة بيتونيا، بعد إطلاق سراحهم من سجن عوفر العسكري بعد منتصف ليل الأحد - الإثنين، بعد تأخير استمر نحو 8 ساعات من قبل قوات الاحتلال منذ بدء عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات من قطاع غزة لإسرائيل عبر الصليب الأحمر.

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وتشهد بلدة بيتونيا أجواء متوترة، حيث تضيّق قوات الاحتلال على المحتشدين من الأهالي لاستقبال الأسرى والأسيرات، وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، مما تسبب في إصابات وحالات اختناق بين الفلسطينيين.

وأشارت تقارير إلى أنه بدأ الإفراج عن أسرى القدس، حيث وصلت المحررة زينة بربر إلى منزلها في ظل محاولات الاحتلال التنغيص على الأجواء الاحتفالية بعد تهديد الأهالي.

وكان قد أعلن مكتب الأسرى التابع لحركة حماس، بعد انتصاف ليل الأحد - الإثنين، أن عملية التدقيق في الأسماء داخل سجن عوفر العسكري أظهرت وجود نقص في أسيرة من الأسماء المتفق عليهن ضمن عملية تبادل الأسرى الجارية.

وأكد المكتب أنه يتم "حاليا التواصل مع الوسطاء والصليب الأحمر للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالقائمة المتفق عليها"، قبل أن تشير تقارير إسرائيلية إلى أن الأزمة المذكورة قد حُلّت.