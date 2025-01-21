الضفة: مداهمات واعتقالات وتشديدات عسكرية على الطرقات

شددت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة رام الله، وأعاقت حركة الدخول للمدينة والخروج منها، بينما أغلقت طريق بيرزيت - عطارة بالمكعبات الإسمنتية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح وفجر الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، طالت العشرات من الفلسطينيين، في وقت شدد جيش الاحتلال إجراءاته العسكرية في منطقة الأغوار، وفي محيط رام الله، وأغلق طريق بيرزيت بالمكعبات الإسمنتية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيا من مدينتي نابلس والخليل، واعتقلت القوات من الخليل كلا من الأشقاء معاذ، ومتوكّل، ومجاهد، وأُسيد محمد مطلق أبو جحيشة، إضافة إلى محمد حسام الجياوي، ومهدي جبريل أبو زلطة، وأياس محمد بشير سليمية، وزاهر موسى أبو جحيشة ونجله مالك، وعدنان سليمية ونجله محمد.

واقتحمت قوات الاحتلال عددا من منازل بلدة إذنا قضاء الخليل وفتشتها، وعاثت بها خرابا، كما أطلقت قنابل الصوت خلال عمليات الاقتحام، واستخدمت طائرة "درون" للتصوير الجوي.

ويغلق الاحتلال مدخل بلدة إذنا الرئيسي لليوم الـ142 على التوالي، وسط اقتحامات شبه يومية تزيد معاناة السكان.

ومن مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان: نسيم الجعدة، وعلاء عرسان حنني، وبسام عزيز حج محمد، ومحمد عماد حج محمد، وفؤاد حج محمد. كما طالت الاعتقالات محمد حمادة العامور، ويزن مفلح العامور، ومحمود بشير مليطات، وسيف حمدان حنني.

وطالت الاعتقالات أيضا في نابلس، فهمي نائل حنني، وخالد خطاطبة، ونايف السمن أبو نصار، وعفيف أبو العسل، وبسام محمد سمور، ومخلص الصيفي، وناجح الصيفي، وعادل الصيفي، وصدام ثائر الشولي، وعماد البديع خطاطبة، وهمام الشيخ حسام.

واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 13 فلسطينيا من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وداهمت أكثر من 15 منزلا، وعاثت فيها خرابا.

ومن مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين، بعد أن اقتحمت قوة خاصة المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في عدة أحياء، منها، حي كفر سابا، وحي جعيدي، وحي النقار، وصوفين، وشريم.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أمين حامد، ومحمد أبو عصب، وإياد عوينات، وأحمد تيتان، ومازن نزال، عقب دهم وتفتيش منازلهم.

كما أعاقت قوات الاحتلال، حركة تنقل الفلسطينيين، حيث نصبت حاجزا عسكريا على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات ركابها، ما تسبب بأزمة مرورية في المنطقة.

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط رام الله

شددت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، من إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة رام الله، وأعاقت حركة الدخول للمدينة والخروج منها، بينما أغلقت طريق بيرزيت - عطارة بالمكعبات الإسمنتية.

ونصب جيش الاحتلال عدة حواجز عسكرية شمال وشمال غرب وشرق رام الله، حيث يقوم جنود الاحتلال بتفتيش المركبات والتدقيق في البطاقات الشخصية للمواطنين على حاجز بوابة النبي صالح شمال غرب المدينة، ويقيم حاجزا على بوابة قرية عابود شمال غرب، وعلى مدخل قرية عين سينيا شمالا، يعيق الحركة على حاجز عطارة البلد شمال المدينة، ويغلق طريق كفر مالك، أمام المركبات المتجهة إلى مدن أريحا ونابلس.

وقام جيش الاحتلال بوضع مكعبات إسمنتية إلى جانب إغلاق الطريق بالبوابات الحديدية، مشددا الخناق والحصار في محيط رام الله، فيما أعلنت جامعة بيرزيت تعطيل الدوام والامتحانات لهذا اليوم، الثلاثاء، بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق على بلدة بيرزيت ومحافظة رام الله والبيرة.

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا بالأغوار

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية بشكل ملحوظ على الحاجزين، وأعاق مرور المركبات عبرهما، ما خلق أزمة مركبات كبيرة على الحاجزين.

ومنذ أمس الإثنين، يشهد الحاجزان إجراءات صارمة وغير مسبوقة، وهذا ما انعكس سلبا على الحياة اليومية للفلسطينيين.

ويشهد الحاجزان منذ أكثر من عام ونصف، تشديدات عسكرية وإغلاقات متكررة أمام تنقلات الفلسطينيين.