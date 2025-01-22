استشهاد فلسطينية عند حاجز عسكري قرب الخليل

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الأربعاء، عن تصعيد إجراءات وإغلاقات الاحتلال بالضفة الغربية، وزيادة عدد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، وإغلاق مزيد من الطرق بالسواتر الترابية.

استشهدت سيدة فلسطينية على حاجز للاحتلال الإسرائيلي عند مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بعد إعاقة جيش الاحتلال وصولها للمستشفى.

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الأربعاء، استشهاد إيمان محمد عبد السلام عيد جرادات (45 عاما)، على حاجز بيت عينون شمال شرق الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب الوزارة الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال أعاقت مساء الثلاثاء، نقل جردات إلى المستشفى، حيث كانت تعاني أعراض جلطة قلبية، ومنعت من المركبة التي أقلتها من التحرك إلى المستشفى، حيث فارقت جردات الحياة تأثرا بإصابتها بالجلطة القلبية.

ويعاني سكان بلدتي الشيوخ وسعير من إجراءات الاحتلال وإغلاقه المستمر لحاجز بيت عينون، وهو المدخل الرئيسي والمنفذ الأقرب باتجاه مدينة الخليل.

وشدد جيش الاحتلال منذ أيام من إجراءاته العسكرية عند معظم مداخل المدن، والبلدات نصب بوابات وحواجز جديدة أعاقت حركة الفلسطينيين، وأجبرتهم على الانتظار لساعات طويلة.

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الأربعاء، عن تصعيد إجراءات وإغلاقات الاحتلال بالضفة الغربية، وزيادة عدد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، وإغلاق مزيد من الطرق بالسواتر الترابية.

وذكرت الهيئة أن أكثر من 146 بوابة حديدية أقامها الاحتلال بأنحاء الضفة بعد 7 أكتوبر 2023، منها 17 منذ بداية العام الجاري 2025.

وبين داود وبحسب الهيئة، فإن مجموع كل الحواجز اليوم يصل إلى 898، موزعة بين بوابة وحاجز بكافة أشكاله، الدائم أو المؤقت، أو حاجز ترابي ومكعبات وغيرها.