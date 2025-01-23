الضفة: اقتحامات واعتقالات واعتداءات إرهابية للمستوطنين

اعتقلت قوات الاحتلال 20 فلسطينيا، بينهم سيدة وأسرى محررون، من مناطق متفرقة بالضفة، عقب اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، قبل أن تنقلهم لجهات غير معلومة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين، فيما واصلت عصابات المستوطنين تنفيذ هجمات إرهابية على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

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واعتقلت قوات الاحتلال 20 فلسطينيا، بينهم سيدة وأسرى محررون، من مناطق متفرقة بالضفة، عقب اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، قبل أن تنقلهم لجهات غير معلومة.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين بهاء وضياء مازن الشلبي، وزوجة شقيقهم أنسام الشلبي، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها في ضاحية ارتاح بـمدينة طولكرم.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من منازلهم في مدينة نابلس، وأسيرا محررا عبر حاجز عسكري قرب المدينة، خلال حملة اقتحامات واسعة طالت عدة منازل.

وطالت الاعتقالات أيضا كلًا من: الشاب خالد كيوان بعد مداهمة منزل عائلته في حي المساكن الشعبية، شرقي نابلس، والشاب سعدي طبنجة من شارع الرشيد، والشاب عبد الغفور أبو حاشية، بعد تخريب وتكسير محتويات منزل عائلته في منطقة الجبل الشمالي بالمدينة.

وأعادت قوات الاحتلال، اعتقال الأسير المحرر زهدي قواريق، وهو من بلدة عورتا، والأسير المحرر الشيخ مجـاهد نوفل، من منزله في حي داود بـمدينة قلقيلية؛ والذي كان قد أفرج عنه من سجون الاحتلال قبل عدة أيام فقط.

وفي قلقيلية طالت الاعتقالات الإسرائيلية، أيضا، كلًا من: الأسير المحرر محمود خدرج والشابين وليد شريم وأنس الساخن، عقب اقتحام منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، قضاء الخليل، واعتقلت 4 فلسطينيين بعد اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم، وهم: الشقيقان محمد وخليل جمال أبو هاشم، سيف نعيم أبو مارية، وعمر عرفات زعاقيق.

واعتقلت قوات الاحتلال يوسف أحمد عوض من بلدة يطا، وقسام خالد أبو ربيع عقب دهم منزله في مخيم الفوار للاجئين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الغني فارس، بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة سلواد، والطالب في جامعة بيرزيت، حاتم شوخة، بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة رمون، وعلي وحيد البرغوثي، بعد اقتحام وتخريب منزله، في بلدة كوبر، شمالي رام الله.

إصابات باعتداء لقوات الاحتلال قرب أريحا

أصيب ثلاثة فلسطينيين، فجر الخميس، بجروح متفاوتة، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، قرب مدينة أريحا.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن 3 مواطنين أصيبوا بجروح ورضوض؛ إثر اعتداء جنود الاحتلال عليهم، خلال محاولتهم الخروج من مدينة أريحا المحاصرة.

وأوقف جنود الاحتلال مركبة فلسطينية، عبر أحد الطرق الالتفافية "الترابية"، في محيط مدينة أريحا، وأنزلوا ركابها واعتدوا عليهم بالضرب المبرح.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تُغلق منذ عدة أيام الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة أريحا، لا سيما المداخل الرئيسية للمدينة والطرق الفرعية، وتمنع الخروج منها.

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين قرب نابلس

هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين قرب قرية مادما جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة أعلى الجسر شمال قرية مادما، حيث أغلقوا الشارع الالتفافي المحاذي للقرية.

وأوضحت المصادر أن المستوطنين اعتدوا على مركبات الفلسطينيين أثناء مرورها في المنطقة، دون تسجيل إصابات بين الأهالي حتى اللحظة.

وتأتي اعتداءات المستوطنين في سياق سلسلة من الهجمات المتكررة التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، تحت حماية قوات الاحتلال، فيما تشهد قرى جنوب نابلس، مثل مادما وبورين وعصيرة القبلية، تصاعدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين، التي تشمل اقتحام القرى.