فلسطينيات | الحرب على غزة 2023
24/01/2025 - 01:15

تقرير: متعاقدون أمنيون أميركيون يتّجهون إلى غزة للإشراف على وقف إطلاق النار

"من غير الواضح تماما، مدة تنفيذ هذه الآلية، ولكن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع"؛ كما أشار التقرير إلى أنه "من غير الواضح الدور الدقيق للشركات، والأطراف المشرفة على عمليات التفتيش في غزة، ومن سيمول عملها".

تقرير: متعاقدون أمنيون أميركيون يتّجهون إلى غزة للإشراف على وقف إطلاق النار

(Getty Images)

يتوجّه متعاقدون أمنيّون أميركيون إلى قطاع غزة، للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار بحسب ما أوردت "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين، ليل الخميس - الجمعة.

وقال المسؤولون الذين لم تسمّهم "نيويورك تايمز"، إن "متعاقدين أمنيين أميركيين يتجهون إلى غزة، للإشراف على الهدنة"، مشيرين إلى "تكليفهم بالمساعدة بالتعامل مع عودة النازحين لشماليّ غزة".

وذكر التقرير أن "المتعاقدين، سيعملون على تأمين منطقة رئيسية تفصل قطاع غزة إلى قسمين".

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وأضاف أنهم "سيعملون على تفتيش المركبات القادمة من جنوب القطاع، بحثا عن أسلحة".

(Getty Images)

ولفت التقرير إلى أنه "من المقرّر أن يبدأ المتعاقدون، بتفتيش المركبات، السبت، والسماح للعائدين سيرا، بالعبور دون تفتيش".

وذكر أنه "من غير الواضح تماما، مدة تنفيذ هذه الآلية، ولكن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع"؛ كما أشار التقرير إلى أنه "من غير الواضح الدور الدقيق للشركات، والأطراف المشرفة على عمليات التفتيش في غزة، ومن سيمول عملها".

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ونقلت "نيويورك تايمز" عن ناطق باسم شركة "سيف ريتش سولوشنز"، القول "شركتنا من بين الجهات المكلفة بالمهمة في غزة".

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