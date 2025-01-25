انطلاق أعمال المنتدى السنوي لفلسطين بدورته الثالثة في الدوحة

سيتحدث في الجلسة الافتتاحية؛ عزمي بشارة، المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وطارق متري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية

بدأت، صباح اليوم السبت، أعمال الدورة الثالثة من المنتدى السنوي لفلسطين، بتنظيم مشترك بين المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومؤسسة الدراسات الفلسطينية، وذلك في قاعة المجلس بفندق الشيراتون في الدوحة - قطر.

وسيتحدث في الجلسة الافتتاحية؛ عزمي بشارة، المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وطارق متري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية، حيث قدّما رؤى معمّقة حول الوضع الراهن لفلسطين والتحديات السياسية والثقافية التي تواجهها.

البث المباشر

وقد حضر الجلسة عدد كبير من الباحثين والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، في حين أُتيحت المشاركة للجمهور الأوسع من خلال البث المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمركز العربي، مع توفير خدمة الترجمة الفورية باللغتين العربية والإنجليزية لتوسيع نطاق المتابعة.

وانطلقت فعاليات المنتدى في تمام الساعة 08:30 صباحًا بتوقيت القدس، وتستمر الجلسات على مدار اليوم.