الاحتلال يداهم منازل أسرى محررين بصفقة "طوفان الأحرار"

استقبل الآلاف من الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة الأسرى المحررين (200 أسير من ذوي المؤبدات والمحكوميات العالية) من سجون الاحتلال في الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى المبرمة بين إسرائيل وحركة حماس؛ وذلك رغم محاولات الاحتلال تنغيص فرحة الحرية.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وفجر اليوم الأحد، عددا من بلدات ومنازل الأسرى المحررين في صفقة تبادل الأسرى "طوفان الأحرار"، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وهددت عائلاتهم وطالبتهم بإلغاء مظاهر الاحتفال بتحرير أبنائهم.

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واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، والد الأسير المحرر بالصفقة مقداد الحيح من منزله في بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، عقب وصول مواكب 3 أسرى محررين للبلدة واحتفاء أهالي البلدة بهم.

وجاء الاقتحام بعد احتشاد عشرات المستوطنين على دوار زعترة جنوب نابلس وتحريضهم على أهالي بلدة بيتا القريبة، بعد مواكب استقبال ثلاثة أسرى تحرروا في صفقة التبادل.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان، ونكلت بهم واعتدت عليهم بالضرب، خلال اقتحام منزل المحرر محمد الرجبي في منطقة الحرايق بالخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيزرية بالقدس المحتلة وسط إطلاق لقنابل الصوت، بعد وصول الأسير المحرر إبراهيم أبو سنينة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير أيمن محمد علي في قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم، وحطمت تجهيزات استقباله بعد تحرره بصفقة التبادل.

واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية قرية قراوة بني زيد قضاء رام الله، وقمعت الشبان خلال استقبال الأسير المحرر بالصفقة سعيد ناصر عرار.

وبعد ساعات من تحرره، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير أشرف زغير، واعتقلت شقيقه أمير، وهددت العائلة بضرورة منع أي مظاهر احتفالية.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر محمد لملح في قرية عين قينيا غرب رام الله بعد ساعات من تحرره، كما داهمت منزل المحرر أنس الأقرع ببلدة قبلان جنوب نابلس، ومنزل المحرر صهيب الفقيه في دورا جنوب الخليل.