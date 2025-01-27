فصائل: عودة النازحين انتصار لشعبنا وفشل لمخططات التهجير

عبر الفلسطينيون العائدون عن فرحتهم رافعين شارة النصر والتكبير، مرددين عبارات الحمد والثبات وحب البلاد، وآخرون قالوا "ما حدا بحب غزة غيرنا، أخيراً رجعنا على بيوتنا".

أجمعت الفصائل الفلسطينية أن عودة النازحين لبيوتهم وأراضيهم في شمال قطاع غزة، هو انتصار للشعب الفلسطيني وإعلان لفشل وهزيمة الاحتلال الإسرائيلي ومخططات التهجير.

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وبدأ آلاف الفلسطينيين العودة عبر شارع الرشيد في تمام السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك سيرا على الأقدام، بناء على اتفاق وقف إطلاق النار.

وبدأت العودة إلى شمال غزة عبر شارع صلاح الدين بالمركبات والسيارات فقط، وليس مشيا على الأقدام في التاسعة صباحا.

وعبر الفلسطينيون العائدون عن فرحتهم رافعين شارة النصر والتكبير، مرددين عبارات الحمد والثبات وحب البلاد، وآخرون قالوا "ما حدا بحب غزة غيرنا، أخيراً رجعنا على بيوتنا".

وفجر الإثنين، انسحب الجيش الإسرائيلي من محور "نتساريم"، الفاصل بين جنوب قطاع غزة وشماله، والذي أنشأه الاحتلال مع بدء عمليته البرية يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت حركة حماس إن عودة النازحين لبيوتهم وأراضيهم "انتصار لشعبنا" وإعلان لفشل وهزيمة الاحتلال الإسرائيلي ومخططات التهجير.

وأضافت حماس في بيان لها أن عودة النازحين يثبت مجددا "فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير شعبنا وكسر إرادة صموده".

وقالت أيضا إن المشاهد المفعمة بفرح العودة وحب الأرض والتشبث بها رسالة للمراهنين على كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، كما تؤكد على "عظمته ورسوخه في أرضه".

ووصفت حركة الجهاد الإسلامي، مشهد عودة النازحين لشمال القطاع بـ "الأسطوري"، مشيرة إلى أن مئات الآلاف من النازحين يعودون إلى شمال قطاع غزة الذي حوّله الاحتلال الإسرائيلي إلى ركام.

وقالت الحركة في بيان لها إن "هذه العودة تأتي رداً على كل الحالمين بتهجير شعبنا بعد أن تم تجاوز مشكلة الأسيرة أربيل يهود التي تم افتعالها بهدف قتل فرحة أهلنا في غزة".

وأكدت حركة الجهاد أن صمود الشعب الفلسطيني سيقضي على أي أحلام صهيونية لسرقة الفرح من قلوبنا، وسيكسر قيد السجان والاحتلال، وفق البيان.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية منتصف الليلة، عن السماح للنازحين في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة بالعودة إلى ديارهم شمالا بدءا من الساعة السابعة من صباح اليوم للمشاة عبر شارع الرشيد غربا، والساعة التاسعة صباحا للمركبات من شارع صلاح الدين.