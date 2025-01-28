الاحتلال يهدم منزلين في أريحا وبيت لحم

هدمت سلطات الاحتلال خلال عام 2024 ما مجموعه 684 عملية هدم، هدمت خلالها 903 منشآت في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وتضرر جراء ذلك 4332 شخصا، منهم 2320 طفلا وطفلة.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلين في أريحا وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

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وشرعت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بهدم منزل وهو مكون من طابقين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس بلدية تقوع محمد البدن، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت تقوع، وشرعت بهدم منزل مأهول، يعود إلى الشقيقين أسامة وتيسير حسن موسى سليمان، وهو مكون من طابقين، مساحة كل طابق 300 متر مربع.

وأضاف البدن، أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة بشكل كامل، ومنعت المواطنين من الاقتراب منها، وطالبت أصحاب المنزل بإخلائه.

الاحتلال يهدم منزلا في أريحا

وهدمت قوات الاحتلال، صباح الثلاثاء، منزلا في مدينة أريحا.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال برفقة جرافات هدمت منزلا مكونا من طابق واحد، وعددا من الجدران الاستنادية حوله، يعود إلى المقدسية هالة عباسي من بلدة سلوان، وذلك في منطقة سما أريحا شرق المدينة.

ونفذت عملية الهدم، رغم وجود اعتراض من جانب أصحاب المنزل، وعدم بت محكمة الاحتلال في ذلك.

وقالت سحر بركات المشرفة على المكان، إنها تفاجأت باقتحام قوات الاحتلال للمنطقة، والشروع في عملية الهدم، دون منح أصحابه مهلة للإخلاء.

وبينت بركات أنه سبق لجيش الاحتلال إخطار أصحاب المنزل بمنع البناء، وأنهم حصلوا على كل التراخيص اللازمة التي فرضها الاحتلال، وأتموا كل الموافقات، وحين انتهوا من عملية البناء تمت عملية الهدم.

هدم 903 منشآت بالضفة والقدس خلال 2024

وهدمت سلطات الاحتلال خلال عام 2024 ما مجموعه 684 عملية هدم، هدمت خلالها 903 منشآت في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وتضرر جراء ذلك 4332 شخصا، منهم 2320 طفلا وطفلة.

وبحسب معطيات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد أصدرت سلطات الاحتلال العام الماضي 903 إخطارات بهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص.

وتركزت الإخطارات في محافظات الخليل بـ 180 إخطارا، ومحافظة أريحا والأغوار بـ 140 إخطارا، ثم محافظة بيت لحم بـ 126 إخطارا، تخللها إصدار 20 إخطارا تستهدف برية بيت لحم الشرقية.