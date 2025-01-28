وفد من حماس يبحث مع رئيس المخابرات المصرية خروقات الاتفاق وآليات تنفيذه

حماس: "بحث الوفد آليات تنفيذ الاتفاق والخروقات التي تمت وضرورة التزام الاحتلال بكل ما تم التوافق عليه بدون تسويف أو تعطيل".

التقى وفد قيادي من حركة حماس برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، وجرى بحث معمق لمجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم بوساطة مصرية قطرية؛ حسبما ورد في بيان للحركة اليوم الثلاثاء.

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وترأس الوفد رئيس المجلس القيادي للحركة، محمد درويش، وكلا من خالد مشعل وخليل الحية، وزاهر جبارين ونزار عوض الله ومحمد نصر وغازي حمد.

وجاء في بيان حماس، أن "وفد قيادة الحركة عبر عن تقديره وشكره لدور الإخوة الأشقاء في جمهورية مصر العربية الشقيقة وجهودهم الجارية في إدخال المساعدات واحتياجات شعبنا والتخفيف من معاناته، مشيدا بالموقف المصري الثابت برفض تهجير الشعب الفلسطيني".

وأضاف "بحث الوفد آليات تنفيذ الاتفاق والخروقات التي تمت وضرورة التزام الاحتلال بكل ما تم التوافق عليه بدون تسويف أو تعطيل".

وختمت حماس بيانها "كما تم استعراض الجهود المبذولة في إطار ترتيب البيت الفلسطيني والخيارات المطروحة، وخاصة تشكيل حكومة توافق وطني أو الذهاب نحو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي".