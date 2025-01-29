الاحتلال يهدم منزل الشهيد تامر فقهاء بطولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال طولكرم، وشرعت جرافة للاحتلال بهدم منزل الشهيد فقهاء، وذلك بعد شهور من تسليم عائلته إخطارا بالهدم.

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء منزل الشهيد تامر فقهاء في ضاحية شويكة في طولكرم بالضفة الغربية، والمتهم بتنفيذ عملية بيت ليد.

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واقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال طولكرم، وشرعت جرافة للاحتلال بهدم منزل الشهيد فقهاء، وذلك بعد شهور من تسليم عائلته إخطارا بالهدم.

والشهيد فقهاء؛ هو أحد أعضاء خلية تابعة لكتائب القسام؛ الذراع العسكري لحركة حماس في طولكرم، واستشهد برفقة ثلاثة من المقاتلين خلال حصار وهدم منزل في بلدة دير الغصون يوم 4 أيار/ مايو 2024.

وأعلنت كتائب القسام في حينها عن استشهاد 4 من مقاوميها بعد اشتباك مع قوات الاحتلال دام أكثر من 15 ساعة في دير الغصون شمال طولكرم، وهم: تامر فقهاء، علاء شريتح، عدنان سمارة، وأسال بشير بدران.

واتهم الاحتلال الشهيد تامر فقها مع مقاومين آخرين تنفيذ عملية بيت ليد في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، حيث أسفرت العملية عن مقتل جندي وإصابة عدد آخر.