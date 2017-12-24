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60% من القاصرين المعتقلين لدى الاحتلال عذبوا جسديًا

تاريخ النشر: 24/12/2017 - 12:42

60% من القاصرين المعتقلين لدى الاحتلال عذبوا جسديًا
23 جنديًا يعتقلون القاصر فوزي الجنيدي بالخليل
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

كشف نادي الأسير، اليوم الأحد، ان جميع المعتقلين القاصرين لدى الاحتلال منذ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، تعرضوا لتعذيب نفسي، وأن 60% منهم تعرضوا للتعذيب الجسدي.

وأكد نادي الأسير في بيان له أن قوات الاحتلال اعتدت عليهم بالضرب المبرح وأخضعتهم للتعذيب الجسدي، الذي بقيت آثاره واضحة على أجسادهم لعدة أيام.

وقال نادي الأسير في بيانه إن جميع القاصرين المعتقلين تعرضوا لصنف أو لعدة أصناف من التعذيب النفسي وانتهاك القوانين الخاصة بالقاصرين، موضحا أن سلطات الاحتلال تنفذ الأساليب التي تتبعها بحق المعتقلين الراشدين بحق القاصرين أيضا، إذ تلجأ للاعتداء عليهم بالضرب بأعقاب البنادق والأيدي والأحذية العسكرية، على مختلف أنحاء أجسادهم، بما فيها الرأس.

وأضاف أن "سلطات الاحتلال تقوم أيضا بالعديد من الانتهاكات بحق القاصرين منذ لحظة إلقاء القبض عليهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، وحتى نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف".

ومن هذه الانتهاكات: إبقاؤهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة وصلت في بعض الحالات الموثقة ليومين، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، ودفعهم للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللغة العبرية دون ترجمتها، وحرمانهم من حقهم القانوني بوجود الوالدين والمحامي خلال التحقيق، وغير ذلك من الأساليب والانتهاكات.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت 163 قاصرا على الأقل منذ اندلاع الاحتجاجات على إعلان ترامب في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فيما ارتفع عدد القاصرين في معتقلات الاحتلال إلى قرابة 350، يقبعون في معتقلي عوفر ومجدو.

 

ملف خلص | القدس عاصمتنا

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