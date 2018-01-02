  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

غزة: وقفة إسنادية لجرار والجعابيص وللأطفال الأسرى

تاريخ النشر: 02/01/2018 - 10:10

غزة: وقفة إسنادية لجرار والجعابيص وللأطفال الأسرى
وقفة إسنادية للأسرة في غزة، أمس
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

رغم سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة غزة، نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس، الإثنين، أمام مقر الصليب الأحمر وقفة إسنادية للنائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، بعد قرار تمديد الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر إضافية بحقها، وللأسيرة الجريحة إسراء الجعابيص التي تعاني من ظروف صحية صعبة وإصابة خطيرة، وإسنادا لكوكبة من للأطفال الأسرى الذي يحتجزهم الاحتلال في ظروف قاسية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ايوم الثلاثاء، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48".

وذكر البيان أنه "شارك في الوقفة قيادات وكوادر وأعضاء الجبهة الشعبية بينهم عضو المكتب السياسي للجبهة مسئول فرعها في غزة، جميل مزهر، ولجنة الأسرى في الجبهة ممثلة بمسئولها عضو اللجنة المركزية العامة، علام كعبي، وأعضاء الحملة الدولية للتضامن مع أحمد سعدات، وممثلو القوى الوطنية والإسلامية ولجنة الأسرى للقوى وأمهات وذوو الأسرى".

ووجه المتحدثون في الوقفة التحية للأسيرة خالدة جرار وللأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#غزة
#الأسرى
#خالدة جرار
#إسراء الجعابيص

غزة: وقفة إسنادية لجرار والجعابيص وللأطفال الأسرى

غزة: وقفة إسنادية لجرار والجعابيص وللأطفال الأسرى

غزة: وقفة إسنادية لجرار والجعابيص وللأطفال الأسرى

غزة: وقفة إسنادية لجرار والجعابيص وللأطفال الأسرى

غزة: وقفة إسنادية لجرار والجعابيص وللأطفال الأسرى

غزة: وقفة إسنادية لجرار والجعابيص وللأطفال الأسرى

غزة: وقفة إسنادية لجرار والجعابيص وللأطفال الأسرى

غزة: وقفة إسنادية لجرار والجعابيص وللأطفال الأسرى

غزة: وقفة إسنادية لجرار والجعابيص وللأطفال الأسرى

غزة: وقفة إسنادية لجرار والجعابيص وللأطفال الأسرى

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أسير مريض يعاني من نزيف مستمر
أسير مريض يعاني من نزيف مستمر

2018-01-02

الاحتلال يصادر عقارا بسلوان ويشرد قاطنيه
الاحتلال يصادر عقارا بسلوان ويشرد قاطنيه

2018-01-02

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا ويصادر أمولا بالضفة
الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا ويصادر أمولا بالضفة

2018-01-02

الأكثر قراءة

إنقاذ فتاة وسائقة سيارة غمرتها المياه في حيفا

إنقاذ فتاة وسائقة سيارة غمرتها المياه في حيفا

2018-01-01
حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة والتحذير من تشكل السيول

حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة والتحذير من تشكل السيول

2018-01-01
علي عبد الله أيوب وزيرًا للدفاع في حكومة نظام الأسد

علي عبد الله أيوب وزيرًا للدفاع في حكومة نظام الأسد

2018-01-01
ثلوج في جبل الشيخ في الفاتح من العام 2018

ثلوج في جبل الشيخ في الفاتح من العام 2018

2018-01-01
الكنيست يصوت على مشروع قانون

الكنيست يصوت على مشروع قانون "القدس الموحدة"

2018-01-01