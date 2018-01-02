غزة: وقفة إسنادية لجرار والجعابيص وللأطفال الأسرى

رغم سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة غزة، نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس، الإثنين، أمام مقر الصليب الأحمر وقفة إسنادية للنائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، بعد قرار تمديد الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر إضافية بحقها، وللأسيرة الجريحة إسراء الجعابيص التي تعاني من ظروف صحية صعبة وإصابة خطيرة، وإسنادا لكوكبة من للأطفال الأسرى الذي يحتجزهم الاحتلال في ظروف قاسية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ايوم الثلاثاء، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48".

وذكر البيان أنه "شارك في الوقفة قيادات وكوادر وأعضاء الجبهة الشعبية بينهم عضو المكتب السياسي للجبهة مسئول فرعها في غزة، جميل مزهر، ولجنة الأسرى في الجبهة ممثلة بمسئولها عضو اللجنة المركزية العامة، علام كعبي، وأعضاء الحملة الدولية للتضامن مع أحمد سعدات، وممثلو القوى الوطنية والإسلامية ولجنة الأسرى للقوى وأمهات وذوو الأسرى".

ووجه المتحدثون في الوقفة التحية للأسيرة خالدة جرار وللأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.