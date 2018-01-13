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الأسير العصا يبدأ إضرابا عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري

تاريخ النشر: 13/01/2018 - 15:35

الأسير العصا يبدأ إضرابا عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري
من الأرشيف
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

قالت مؤسسة "مهجة القدس للشهداء والأسرى"، اليوم السبت، في بيان وصل عــ48ـرب، إن الأسير أيوب يعقوب محمود العصا (33 عاما) من بلدة العبيدية، قضاء بيت لحم، بدأ الأربعاء الماضي بإضراب مفتوح عن الطعام رفضا لقرار سلطات الاحتلال تجديد اعتقاله الإداري لمدة ستة شهور للمرة الثانية على التوالي.

ونقل عن أسرى في سجن "عوفر" قولهم إن إدارة السجن نقلت الأسير أيوب العصا إلى قسم الزنازين بعد إصراره على خوض معركة الأمعاء الخاوية لرفضه قرار سلطات الاحتلال تجديد اعتقاله الإداري التعسفي بدون أن يوجه له أي اتهام.

وكان العصا قد اعتقل بتاريخ 21/06/2017، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور دون توجيه أي تهمة له.

جدير بالذكر أن الأسير أيوب العصا من مواليد 23/08/1984م، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء، واعتقل سابقا في سجون الاحتلال على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين" حيث أمضى ما يزيد عن خمسة أعوام في سجون الاحتلال.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أيوب العصا
#إضراب عن الطعام
#سجن عوفر

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