قوات الاحتلال تقتحم سجن عسقلان وتعتدي على الأسرى

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، اليوم الإثنين، إن وحدات القمع الخاصة "الدرور" يرافقها عدد من عناصر شرطة السجن، اقتحمت، مساء الأحد، غرفة رقم (2) في قسم (3) بسجن عسقلان بالجولان.

وأضاف عجوة أن وحدات القمع قامت بإجراء تفتيشات وحشية واستفزازية، وعبثت بمحتويات وأغراض الأسرى وقلبتها رأسا على عقب.

وأشار الأسير نصر أبو حميد لمحامي الهيئة كريم عجوة إلى أن الاقتحامات بدأت الساعة الثامنة مساءً واستمرت حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بعد أن تم إخراج الأسرى المتواجدين بالغرفة وعددهم (12) إلى الساحات رغم برودة الطقس.

وأضاف أبو حميد بأن إدارة السجن هددت الأسرى القابعين في هذا القسم بفرض سلسلة من العقوبات عليهم، بدون أي مبررات.