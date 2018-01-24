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تجديد الاعتقال الإداري للأسير وحيد أبو مارية

تاريخ النشر: 24/01/2018 - 16:07

تجديد الاعتقال الإداري للأسير وحيد أبو مارية
الأسير وحيد حمدي زامل أبو مارية
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرار الاعتقال الإداري للأسير الـقـيـادي في حـركـة الجـهـاد الإســلامـي، وحيد حمدي زامل أبو مارية (51 عاما) من بلدة بيت أمر قضاء مدينة الخليل، لمدة ثلاثة أشهر جديدة، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

جاء ذلك في بيان أصدرته مؤسسة "مهجة القدس للشهداء والأسرى" وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48"، اليوم.

وأوضحت المؤسسة أن "قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير المجاهد وحيد أبو مارية بتاريخ 25/10/2017م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر".

وأضافت أن "الأسير وحيد أبو مارية خضع لعملية قلب مفتوح، وذلك بعد فشل عملية القسطرة التي خضع لها في مستشفى 'شعاري تصيدك' بمدينة القدس المحتلة أثناء فترة اعتقاله السابق في شهر آذار/ مارس عام 2016م؛ وما زال يعاني من وضع صحي غير مستقر وبحاجة لرعاية طبية خارج سجون الاحتلال الصهيوني".

وختمت المؤسسة بالقول إن "الأسير وحيد أبو مارية ولد بتاريخ 21/08/1967م؛ وهو متزوج وأب لأربعة أبناء وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الصهيوني عدة مرات أمضى خلالها ما يقارب الـ 20 عاما في سجون الاحتلال الصهيوني؛ ويعد أحد أبطال معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التي فجرها الشيخ المجاهد خضر عدنان، حيث أنه خاض إضرابا ضد اعتقاله الإداري استمر 82 يوما وانتزع قرارا بتحديد سقف اعتقاله الإداري".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الخليل
#بيت أمر
#الاعتقالات الإدارية
#أسرى الحرية
#الأسير وحيد حمدي زامل أبو مارية

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