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رام الله: الأسير أمجد الديك ينال حريته

تاريخ النشر: 24/01/2018 - 15:26

رام الله: الأسير أمجد الديك ينال حريته
الأسـير المحرر أمجد محـمود يوسف الديك
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

نال الأسـير أمجد محـمود يوسف الديك (38 عـاما) من بلدة كفر نعـمة قضاء مدينة رام الله حريته اليوم، الأربعاء، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ستة عشر عاما وشهرين.

جاء ذلك في بيان أصدرته مؤسسة "مهجة القدس للشهداء والأسرى" وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48"، اليوم.

وأوضحت المؤسسة أن "قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 12/11/2001م، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكما بحقه بالسجن خمسة عشر عاما بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال. وكان من المقرر الإفراج عنه بتاريخ 15/06/2017 بعد انتهاء فترة حكمه إلا أن سلطات الاحتلال وجهت له بتاريخ 05/06/2017 تهمة حيازة هاتف جوال داخل السجن. وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكما جائرا بالسجن الفعلي ثمانية أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية عالية قدرها 50 ألف شيكل أو السجن مقابلها مائتي يوم، بالإضافة إلى حكمه السابق خمسة عشر عاما".

جدير بالذكر أن الأسير المحرر أمجد الديك ولد بتاريخ 29/03/1980م، وهو أعزب، وأمضى مدة اعتقاله كاملة قضاها متنقلا في سجون الاحتلال وتحرر من سجن رامون.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أسرى الحرية
#رام الله
#كفر نعمة
#الأسـير أمجد محـمود يوسف الديك

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