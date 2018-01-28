شهادات لأطفال تعرضوا للضرب والسحل أثناء الاعتقال

نقل محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين لؤي عكة، اليوم الأحد، إفادات لأسرى أطفال تعرضوا للتنكيل والضرب العنيف من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اعتقالهم ونقلهم الى مراكز التحقيق والتوقيف.

وقال الأسير الطفل أيمن أبو عامر (17 عاما) من الخليل، أنه تم اعتقاله بتاريخ 8/1/2018 من منزله في العروب وكان يسير على عكازات بسبب إصابة في الساق، الا أن الجنود أجبروه على السير بدونها حتى نزف جرحه، وحين سقط أخذ الجنود بضربه على مكان الإصابة وكافة أنحاء جسده بالبساطير وأعقاب البنادق، ثم قاموا بجره وسحله في الشارع وهو يصرخ من شدة الألم، وحين أدخل إلى مركز توقيف عتصيون قام المحقق بضربه على مكان الإصابة وشتمه بأقذر المسبات.

من جانبه، أفاد الطفل محمد كراجة 15 عاما من صفا قضاء رام الله، أنه تعرض للضرب من قبل ثلاثة جنود عند مدخل البلدة حتى فقد وعيه، كما قام المحقق بشتمه وصفعة على وجهه خلال التحقيق وحرمانه من الطعام والشراب وقضاء حاجته لساعات طويلة.

كما قال الطفل شوكت الشيخ 16 عاما من العيزرية، إنه تعرض للضرب والتنكيل خلال اعتقاله على طريق أبو ديس من قبل مجموعة مستعربين، حيث قاموا بضربه على خاصرته وكافة أنحاء جسده قبل اقتياده الى مركز تحقيق (عطروت) حيث تم ضربه وشتمه خلال عملية التحقيق والاستجواب.