السجن لمدة عام على الأسير المحامي محمد علان

قضت المحكمة العسكرية الاسرائيلية في سالم، اليوم الإثنين، حكما بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرا وغرامة مالية قدرها 2000 شيكل على المحامي محمد نصر الدين مفضي علان (33 عاما) من بلدة عينابوس جنوب مدينة نابلس.

وجاء الحكم بعد تأجيل المحاكمة لعدة مرات، حسب ما أفاد به والد الأسير علان، إذ وجهت النيابة العسكرية لنجله تهمة التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان علان اعتقل في الثامن من حزيران/ يونيو الماضي، بعد مداهمة منزله في عينابوس، وأعلن فور اعتقاله إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر أكثر من شهر رفضاً لتحويله للاعتقال الإداري.

يذكر أن علان أسير سابق اعتقل ثلاث سنوات خلال فترة دراسته الجامعية، ثم أعيد اعتقاله عام 2014 وأمضى عاما كاملا في الاعتقال الاداري، خاص خلاله إضرابا مفتوحاً عن الطعام استمر 65 يوما.

وولد الأسير محمد علان بتاريخ 05/08/1984م؛ من قرية عينابوس قضاء محافظة نابلس شمال الضفة المحتلة، وهو محامي مزاول، وسبق أن اعتقل في سجون الاحتلال مرتين أمضى خلالهما ما يزيد عن ثلاث سنوات، على خلفية انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي.

وكان في اعتقاله الأخير بتاريخ 06/11/2014م، قد خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لسياسة اعتقاله الإداري بدون أن يوجه له أي اتهام، استمر لمدة 65 يوما من تاريخ 18/06/2015 وحتى 21/08/2015 وفي اليوم الأخير من إضرابه دخل في مرحلة حرجة وخطيرة جدا على حياته.

وحينه قبلت المحكمة العليا طلب هيئة الدفاع عنه وقررت تعليق الاعتقال الإداري واعتباره حرا وبقي في مستشفى "برزيلاي" للعلاج حتى تحسن وضعه الصحي، إلا أنه وبعد أن استقر وضعه الصحي وقرار إدارة المشفى الموافقة على خروجه، قامت قوات الاحتلال باعتقاله من باحة المشفى ونقله إلى سجن مشفى الرملة ليكمل الأمر الإداري الأخير الذي انتهى بيوم تحرره في 04/11/2015.