غزة: وقفة دعم وإسناد للأسيرة الجعابيص

نظمت مؤسسة "مهجة القدس" للشهداء والجرحى ودائرة العمل النسائي في "حركة الجهاد الإسلامي" وقفة دعم وإسناد للأسيرة المقدسية إسراء الجعابيص، أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، اليوم الإثنين.

جاء ذلك في بيان أصدرته "مهجة القدس" اليوم، الإثنين، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48".

وألقيت كلمات داعمة للأسيرات والأسرى، وطالب المتحدثون المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بـ"الوقوف وقفة جادة لوقف إجراءات الاحتلال بحق الأسيرات".

وقال أحمد المدلل من قيادة حركة الجهاد في غزة، إن "الأسيرة الجريحة إسراء الجعابيص، تتعرض لإهمال طبي متعمد، حيث تعاني من حروق في جسدها، لتؤكد على بشاعة وإجرام العدو الصهيوني"، مطالبا الجميع بـ"الوقوف عند مسؤولياته تجاهها وكافة الأسيرات".

وشدد على "ضرورة العمل على إبقاء قضية الأسرى والأسيرات حية في كل مكان وميدان، وفضح مؤامرات الاحتلال وجرائمه أمام المؤسسات الدولية، فضلا عن الحديث عن قضية الأسرى في المناهج التعليمية الفلسطينية والعربية".

وطالبت مسؤولة اللجنة الثقافية في دائرة العمل النسائي، رواء حبيب، جميع أحرار العالم بـ"الوقوف إلى جانب قضية الجعابيص وكافة الأسرى، وإدراك حجم معاناتهم في زنازين الظلم والقهر، وأن يتخذوا إجراءات فعلية تجاه قضيتها".

وقالت في رسالة للمؤسسات الحقوقية والقانونية: "ما الصدى والأثر الذي تركته كلمات إسراء فيكم حين صرخت: 'في أكثر من هيك وجع؟!' ألم تنظروا إلى حرقة قلبها كل يوم على طفلها الذي أرغمت على تركه. أين الإنسانية وموقفكم الجاد؟".

وشددت حبيب على "ضرورة إسناد قضيتها وفضح جرائم هذا العدو ونقل صورتها للرأي العام وفرض قضيتها أمام المجتمع الدولي".

وختمت مؤسسة مهجة القدس بيانها بالقول إن "الاحتلال يعتقل في سجونه ما يقارب من 58 معتقلة، منهن 9 معتقلات قاصرات، في سجني الدامون وهشارون، منهن 6 معتقلات بدون أسرة ويفترشن الأرض بسبب الاكتظاظ والاعتقالات العشوائية التي طالت ما يقارب 160 امرأة وفتاة في العام 2017، وما يقارب من 20 حالة اعتقال منذ بداية العام 2018 وفق تقارير صادرة عن مؤسسات الأسرى".