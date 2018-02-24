هيئة الأسرى تلتمس لنيابة الاحتلال لتسليم جثمان السراديح

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن محامي الهيئة قدموا التماسا لنيابة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، لتسليم جثمان الشهيد ياسين السراديح، الذي استشهد يوم الخميس المنصرم.

وأوضح قراقع أنه في حال مماطلة الاحتلال بالرد على الالتماس، سيتم تقديم آخر للمحكمة العليا الإسرائيلية.

وكانت هيئة الأسرى أعلنت، أمس الجمعة، على لسان الطبيب الفلسطيني ريان العلي، الذي شارك بعملية تشريح جثمان الشهيد السراديح (33 عاما)، أن الأخير أعدم برصاصة أسفل البطن أطلقها عليه جيش الاحتلال من مسافة صفر.

وأظهرت عملية التشريح أيضًا حدوث كسور في منطقة الحوض، وكذلك وجود آثار لكدمات ورضوض في منطقة الرأس والصدر والرقبة والأكتاف.

وأضافت الهيئة في تقرير صادر عنها عصر الجمعة، أن نتائج التشريح تفيد أن الشهيد السراديح قتل برصاصة اطلقت عليه من مسافة صفر في منطقة اسفل البطن، أدت الى نزيف دموي، وتمزق الشريان "الحرقفي الأيمن" والوريد "الحرقفي الأيمن"، وخرجت من الظهر.

وأوضحت الهيئة، أن عملية التشريح كشفت عن إصابة الشهيد بكسور في منطقة الحوض، واصابته بكدمات ورضوض في منطقة الرأس والصدر والرقبة والأكتاف.

وقالت الهيئة، أن عملية تشريح جثمان الشهيد جرت ظهر أمس الجمعة، في معهد الطب العدلي (ابو كبير)، بمشاركة الطبيب الفلسطيني ريان العلي، والذي تم إختياره بالتعاون ما بين الهيئة ووزارة العدل الفلسطينية، وتم التنسيق له وإصدار تصريح لحضور التشريح من قبل هيئة الشؤون المدنية.