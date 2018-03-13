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تمديد الاعتقال الإداري للأسيرين أبو عكر ونخلة

تاريخ النشر: 13/03/2018 - 11:36

تمديد الاعتقال الإداري للأسيرين أبو عكر ونخلة
سعيد نخلة وبسام أبو عكر
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمرا بتمديد الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر جديدة بحق الأسيرين سعيد نخلة وبسام أبو عكر.

جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الثلاثاء.

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الشيخ سعيد نخلة بتاريخ 23.11.2017م، فيما اعتقلت الأسير القائد بسام أبو عكر بتاريخ 27.07.2017م، وحولتهما للاعتقال الإداري دون أن توجه إليهما أية تهمة تذكر".

وأضافت "مهجة القدس" أن "الأسير الشيخ سعيد نخلة يعتبر من الجيل المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ وهو متزوج ولديه خمسة أبناء ومن مخيم الجلزون بمدينة رام الله؛ وكان قد تعرض للاعتقال عدة مرات أمضى خلالها ما يزيد عن 16 عاما في سجون الاحتلال، أما الأسير القائد بسام أبو عكر فهو من مخيم عايدة بمدينة بيت لحم جنوب الضفة وهو متزوج ولديه سبعة أبناء، ومن قادة حركة الجهاد الإسلامي وأمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 20 عاما خلال اعتقالات سابقة".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الاعتقال الإداري
#الأسرى
#الاحتلال الإسرائيلي

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