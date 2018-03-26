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استشهاد المحرر حسن الشوامرة إثر مرض عضال

تاريخ النشر: 26/03/2018 - 12:47

استشهاد المحرر حسن الشوامرة إثر مرض عضال
(نشطاء)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

نعى نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، المحرر حسن يوسف الدردون الشوامرة (53) عاماً من بلدة دورا في محافظة الخليل والذي استشهد اليوم في مستشفى سوروكا في بئر السبع، بعد معاناته من مرض السرطان حيث أُصيب به خلال تواجده في معتقلات الاحتلال عام 2016.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، أن المحرر الشوامرة اُعتقل في تاريخ 22 شباط/ فبراير 2016، وأفرج عنه في تاريخ 29 حزيران/ يونيو2017 بسبب تفاقم وضعه الصحي. ونُقل بعد الإفراج عنه إلى مستشفيات الاحتلال لتلقي العلاج حتى تاريخ اليوم حيث استشهد ونُقل إلى مستشفى الأهلي في محافظة الخليل.

هذا وحملت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده.

ملف خاص | يوم الأرض

#الحركة الأسيرة
#شهيد
#حسن شوامرة

من عرب 48

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