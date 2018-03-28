الاحتلال يعيد اعتقال عائلة الشهيد شماسنة

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، الأسيرة المحررة رسيلة شماسنة، والدة الشهيد محمد شماسنة وابنتيها فاطمة وسارة شماسنة من بلدة قطنة شمال غربي مدينة القدس المحتلة.

وقال مواطنون إن قوة عسكرية إسرائيلية اعتقلت شماسنة وابنتها على مدخل نفق بلدة بدو، وجرى اقتيادهن إلى جهة مجهولة.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت عن الأم وابنتها سارة قبل قرابة الشهر.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال فجرا سيدة وزوجها بعد اقتحام منزلهما في قرية العيساوية.

وأوضح عضو لجنة المتابعة في العيساوية محمد أبو الحمص أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت منزل المواطن وسيم نايف عبيد واعتقلته وزوجته، وحولتهما للتحقيق.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت خلال الشهر الجاري نجل وسيم، وأفرجت عنه بشرط الحبس المنزلي.

وكانت قوات الاحتلال شنت قبل يومين حملة اعتقالات بالعيساوية طالت تسعة مقدسيين، بينهم سيدة وأطفال، فيما اقتحمت أمس الثلاثاء منزل المقدسي رائد درباس، وفتشته وبعثرت محتوياته، فيما سلمته استدعاءً للتحقيق.

وتتعرض العيساوية بشكل متواصل لانتهاكات واعتداءات ممنهجة من قبل قوات الاحتلال، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها ضد سكانها.

وفي سياق الاعتقالات، مدد قاضي محكمة المركزية القدس المحتلة مساء الثلاثاء توقيف الفتى المقدسي أسد الدين إبراهيم أبو الهوى (14 عاما) ليوم غد الخميس.

ووافق قاضي المحكمة لذوي الفتى أبو الهوى على زيارته والبقاء عنده في المستشفى، حيث يتلقى العلاج بعد إصابته بحروق شديدة في جسمه خاصة في منطقة الظهر واليد، وذلك بعد تقديم محامي مركز معلومات وادي حلوة خلدون نجم استئنافًا للقاضي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مساء الأربعاء الطفل المصاب أبو الهوى من داخل مستشفى المقاصد في بلدة الطور شرق القدس، بتهمة "محاولة إلقاء زجاجة حارقة".

وذكر المحامي خلدون أن أبو الهوى أصيب بحروق شديدة في ظهره، وذلك يدل على أنه مصاب بزجاجة حارقة ولم يحاول إلقائها كما يدعي الجنود.