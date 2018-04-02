  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ47

تاريخ النشر: 02/04/2018 - 13:17

الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ47
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الاسرائيلي مقاطعة المحاكم الإسرائيلية لليوم الـ47 على التواصل، رفضًا لاستمرار الاعتقال الإداري ضدهم دون أي تهمة.

ويطالب الأسرى برفع ملف الاعتقال الإداري إلى المحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كافة المستويات لدعم خطواتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

وحسب مركز أسرى فلسطين، فإن الأسرى الإداريين المقاطعين لمحاكم الاحتلال يبلغ عددهم نحو 450 أسيرًا.

وكانت هيئات حقوقية مختصة بشئون الأسرى أكدت أن إدارة سجون الاحتلال هددت الأسرى الإداريين بإخراجهم للمحاكمة بالقوة، ودعت هذه الهيئات إلى أوسع حركة تضامن معهم، وإلى توسيع رقعة المقاطعة للمحاكمة لتشمل كافة الأسرى بسجو الاحتلال.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#الحركة الأسيرة
#الاعتقال الإداري
#المحاكم العسكرية
#مقاطعة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحة: قناصة الاحتلال تعمدوا القتل أو إحداث إعاقة للمتظاهرين
الصحة: قناصة الاحتلال تعمدوا القتل أو إحداث إعاقة للمتظاهرين

2018-04-02

مستوطنون يقتحمون الأقصى وحجبه عن الفلسطينيين بـ"الفصح العبري"
مستوطنون يقتحمون الأقصى وحجبه عن الفلسطينيين بـ"الفصح العبري"

2018-04-02

أمن السلطة يواصل ملاحقة الحركة الطلابية بجامعات الضفة
أمن السلطة يواصل ملاحقة الحركة الطلابية بجامعات الضفة

2018-04-02

الأكثر قراءة

عشرات الإصابات بينها خطيرة بمواجهات مع الاحتلال بغزة والضفة

عشرات الإصابات بينها خطيرة بمواجهات مع الاحتلال بغزة والضفة

2018-04-01
إصابة 25 عربيًا من البلاد بانقلاب حافلة سيّاح في رومانيا

إصابة 25 عربيًا من البلاد بانقلاب حافلة سيّاح في رومانيا

2018-04-01
حالة الطقس: أجواء غائمة وارتفاع في درجات حرارة

حالة الطقس: أجواء غائمة وارتفاع في درجات حرارة

2018-04-01
بمعزل عن الفلسطينيين: الإدارة الأميركية ماضية في

بمعزل عن الفلسطينيين: الإدارة الأميركية ماضية في "صفقة القرن"

2018-04-01
تحليلات إسرائيلية: المظاهرات أعادت غزة للأجندة الدولية

تحليلات إسرائيلية: المظاهرات أعادت غزة للأجندة الدولية

2018-04-01