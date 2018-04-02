الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ47

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الاسرائيلي مقاطعة المحاكم الإسرائيلية لليوم الـ47 على التواصل، رفضًا لاستمرار الاعتقال الإداري ضدهم دون أي تهمة.

ويطالب الأسرى برفع ملف الاعتقال الإداري إلى المحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كافة المستويات لدعم خطواتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

وحسب مركز أسرى فلسطين، فإن الأسرى الإداريين المقاطعين لمحاكم الاحتلال يبلغ عددهم نحو 450 أسيرًا.

وكانت هيئات حقوقية مختصة بشئون الأسرى أكدت أن إدارة سجون الاحتلال هددت الأسرى الإداريين بإخراجهم للمحاكمة بالقوة، ودعت هذه الهيئات إلى أوسع حركة تضامن معهم، وإلى توسيع رقعة المقاطعة للمحاكمة لتشمل كافة الأسرى بسجو الاحتلال.