طولكرم: الأسير وائـل حـبـالـي ينال حريته

نال الأسير وائل خليل عبد اللطيف حبالي (27 عاما) من مخيم طولكرم شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 26 شهرا.

جاء ذلك في بيان أصدرته مؤســـسـة "مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى" الـيـوم، الثلاثاء، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48".

وأوضحـت المؤسسة أن "قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 08.02.2016م؛ وأصدرت محكمة سالم العسكرية الصهيونية حكما بحقه بالسجن 26 شهرا، بتهمة انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ومشاركته بنشاطات في صفوف الحركة".

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر وائـل حـبـالـي ولد بتاريخ 21.11.1991؛ وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن النقب. واعتقل سابقا في سجون الاحتلال بتاريخ 09.09.2014 وتحرر في 10.09.2015م.