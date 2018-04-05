الخليل: الأسير فراس أبو مارية ينال حريته

نال الأسير فراس أبو مارية من الخليل حريته بعد أسره 45 شهرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان أصدرته مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى الـيـوم، الخميس، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48".

وأضافت المؤسسة أن "ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد فراس إبراهيم حميد أبو مارية (27 عاما) من بلدة بيت أمر قضاء مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 45 شهرا".

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن "قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 08.09.2014 م؛ وأصدرت محكمة عوفر الصهيونية حكما بحقه بالسجن 45 شهرا، بتهمة انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ومشاركته بنشاطات عسكرية ضد قوات الاحتلال الصهيوني".

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر فراس أبو مارية ولد بتاريخ 25.09.1991 م؛ وهو أعزب، واعتقل عدة مرات سابقة في سجون الاحتلال وأفرج عنه من سجن النقب.