استشهاد أسير من طولكرم متأثرا بإصابته

استشهد صباح اليوم الأحد، الأسير محمد صبحي عنبر (46 عامًا) من مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة متأثرًا بإصابته قبل أيام على حاجز جبارة جنوبي طولكرم.

وكان عنبر نقل إلى أحد المشافي الإسرائيلية عقب إصابته إلى أن أعلن عن استشهاده صباح اليوم.

ومكث عنبر بعد إصابته في وحدة العناية المكثفة بمستشفى "مائير" في كفار سابا، تحت أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة التخدير.

وحمّل نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل الجريح عنبر ليرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة لـ 214 شهيداً.

وكان جنود الاحتلال أطلقوا النار على عنبر في 2 نيسان/إبريل الجاري في منطقة وادي التين قرب حاجز جبارة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.