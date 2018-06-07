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الأسير رجائي عبد القادر يواجه وضعا صحيا صعبا إثر إصابته بالسرطان

تاريخ النشر: 07/06/2018 - 15:21

الأسير رجائي عبد القادر يواجه وضعا صحيا صعبا إثر إصابته بالسرطان
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

يواجه الأسير رجائي عبد القادر (35 عاما) من بلدة دير عمار وضعا صحيا صعبا بعدما كشفت الفحوص الطبية أنه مصاب بالسرطان في الكبد والرئة.

جاء ذلك في بيان أصدره نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48".

وأضاف البيان أنه "نقل محامي النادي عن الأسير خلال زيارة أجراها له في معتقل 'إيشل' أنه من المفترض أن يخضع لجلسات علاج الكيماوي منذ بداية الأسبوع القادم، حيث جرى نقله قبل أربعة أيام من معتقل النقب الصحراوي إلى معتقل إيشل القريب من مستشفى سوروكا الإسرائيلي".

وأكد الأسير أن "ما وصل له من وضع صحي سببه المباشر الإهمال الطبي الذي مارسته إدارة معتقلات الاحتلال بحقه خلال فترة اعتقاله منذ العام 2015"، مشيرا إلى أنه "لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية قبل اعتقاله".

وأكد أن "الأسير اشتكى من عملية نقله عبر البوسطة حيث يستغرق نقله أكثر من 13 ساعة متواصلة دون السماح له بالذهاب إلى دورة المياه وتناول الطعام، كما يبقى مكبل اليدين والقدمين طول الوقت".

يشار إلى أن الأسير محكوم بالسجن الفعلي لمدة 45 شهرا، وهو متزوج وأب لطفلين.


#الأسرى
#دير عمار
#سجون الاحتلال

من عرب 48

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