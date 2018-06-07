الاحتلال يمدد اعتقال عضو بلدية الخليل سوزان العويوي

مدد الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عضو مجلس بلدية الخليل، الناشطة سوزان العويوي، البالغة من العمر 40 عاما، لمدة 11 يوما.

جاء ذلك في بيان أصدره نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48".

وقال محامي النادي، فراس الصباح، إن "المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في عسقلان مددت اعتقال الأسيرة سوزان العويوي من محافظة الخليل لمدة 11 يوما بذريعة استكمال التحقيق".

وأوضح المحامي أن "أمر منع من لقاء المحامي صدر بحقها يستمر حتى العاشر من حزيران/ يونيو الجاري"، مشيرا إلى أن "الادعاءات الأولية لجهاز مخابرات الاحتلال 'الشاباك' لاعتقال العويوي تتعلق بالمس بأمن المنطقة".

وأكد أن "الأسيرة العويوي معزولة بشكل انفرادي في مركز تحقيق عسقلان، وتخضع لتحقيق مكثف منذ اليوم الأول من اعتقالها".