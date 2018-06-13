نادي الأسير يطالب بالإفراج الفوري عن الأسيرة آيات محفوظ

وجه مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل نداء إلى كل المؤسسات الحقوقية ومنظمة الصليب الأحمر للتدخل العاجل من أجل الإفراج الفوري عن الأسيرة آيات يوسف صالح محفوظ من مدينة الخليل، والمهددة بفقدان نظرها نتيجة الإهمال الطبي المتواصل بحقها في سجن "هشارون".

وأوضح النجار في بيان أصدره، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم الأربعاء، أن "الأسيرة آيات محفوظ تعاني من هبوط كامل للجفن في العين وأصبحت تعاني من فقدان للنظر كليا في العين اليسرى وذلك بسبب تعرضها للإصابة بقنبلة غاز وعمرها ثلاث سنوات، وتسبب ذلك في نزيف بالعين ثم شلل في العصب البصري، وإثر ذلك عانت من مشاكل نفسية كثيرة وقبل اعتقالها الأخير كان من المقرر إجراء عملية جراحية لها، ولكن اعتقالها حال دون إجراء العملية، ولا زالت تعاني من إهمال إدارة السجون لها".

وأضاف أن "آيات تبلغ من العمر 28 عاما وساءت حالتها النفسية بسبب أنها مهددة بفقدان نظرها، وتم اعتقالها من أمام بيتها بتهمة محاولة طعن وحيازة سكين ومحاولة التخطيط لطعن جندي. وخلال اعتقالها تم وضعها في العزل الانفرادي عدة مرات وتعرضت لمعاملة مهينة من السجانات".

يذكر أن الأسيرة آيات محفوظ اعتقلت سابقا بتاريخ 8.9.2013م وأفرج عنها بتاريخ 20.5.2014م وأعيد اعتقالها مرة أخرى بتاريخ 5.9.2016م بحجة محاولة طعن مرة أخرى، ولا تزال رهن الاعتقال لغاية الآن، ومحكومة بالسجن لمدة خمس سنوات وموجودة في سجن "هشارون".

وناشدت والدتها جميع المؤسسات الحقوقية الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن ابنتها حتى تتلقى العلاج المناسب قبل أن تفقد عينها بشكل كامل.