إجراءات الاحتلال المشددة تعمق معاناة الأسرى

أصدر وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان قرارا، يقضي بتشكيل لجنة لدراسة ظروف الأسرى الأمنيين الفلسطينيين والعمل على التشديد عليهم.

وحسب القناة الإسرائيلية الرسمية، فإن من مهام اللجنة منح الأسرى الحد الأدنى من الخدمات داخل الأسر والتي يسمح بها القانون الإسرائيلي.

ويأتي القرار في أعقاب ضغوطات مارستها عائلة الجندي الإسرائيلي المفقود بقطاع غزة "هدار غولدين، والتي طالبت بمواصلة التشديد على أسرى حركة "حماس" في سجون الاحتلال إلى حين استعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة.

وجاء القرار الجديد عقب قرار اتخذه إردان في أواخر مايو المنصرم يقضي بمنع أسرى حماس من مشاهدة مباريات كأس العالم في روسيا عبر التلفاز.

وفي سياق التضييق على الأسرى، قالت محامية نادي الأسير الفلسطيني جاكلين فرارجة إن الأسرى في معتقل "عتصيون" يواجهون أوضاعًا صعبة ومأساوية تفاقمت خلال شهر رمضان.

وأوضحت المحامية فرارجة عن أسرى "عتصيون" في بيان صحفي صادر الأربعاء، أن إدارة المعتقل الإسرائيلي تُقدم لهم بقايا الطعام، وأن رائحة كريهة منتشرة في المعتقل بسبب عدم إفراغ ساحة "الفورة" من النفايات.

ونقلت المحامية عن الأسير سائد صليبي أنه تعرض للضرب المبرح لدى اعتقاله من قبل قوات الاحتلال من منزل عائلته الساعة الخامسة صباحًا في تاريخ 06/06/2018.

ويعد معتقل "عتصيون" من أسوأ مراكز الاعتقال التابعة لجيش الاحتلال، حيث يتم فيه احتجاز المعتقلين داخل غرف من حديد يصفها الأسرى شتاء بـ"الثلاجات" وصيفا بـ"الأفران".