الوضع الصحي للأسير الجريح نور الدين شناوي مستقر

قال محامي نادي الأسير الفلسطيني، خالد محاجنة، إن "الوضع الصحي للأسير الجريح نور الدين شناوي (20 عاما) من محافظة جنين مستقر".

وأضاف المحامي محاجنة إثر زيارة أجراها للأسير في معتقل "الجلمة" مساء أمس، الإثنين، أن "الأسير شناوي مصاب برصاصتين في ساقيه".

ونقل المحامي عن الأسير شناوي أنه "تعرض للضرب المبرح على أنحاء جسده كافة وتحديدا على منطقة الرأس من قبل قوات الاحتلال بعد أن أطلقت عليه الرصاص وأصابته في مدينة العفولة في تاريخ الحادي عشر من حزيران/ يونيو الجاري".

يذكر أن الأسير شناوي احتجز في مستشفى "بوريا" الإسرائيلي قبل أن يتم نقله لاحقا إلى معتقل "الجلمة"، وتتهم سلطات الاحتلال الأسير شناوي بتنفيذه عملية طعن، حيث جرى تمديد اعتقاله حتى تاريخ الـ25 من حزيران/ يونيو الجاري.