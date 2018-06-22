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نادي الأسير: العويوي تعرضت لتحقيق قاس ومكثف تسبب بانتكاسة صحية

تاريخ النشر: 22/06/2018 - 12:18

نادي الأسير: العويوي تعرضت لتحقيق قاس ومكثف تسبب بانتكاسة صحية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قال محامي نادي الأسير الفلسطيني، فراس الصباح، إن "الأسيرة سوزان العويوي والبالغة من العمر (40 عاما)، تعرضت لتحقيقٍ قاسٍ ومكثف في تحقيق معتقل عسقلان منذ اليوم الأول على اعتقالها".

جاء ذلك في بيان أصدره نادي الأسير الفلسطيني، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الجمعة.

وبحسب البيان، "نقل المحامي الصباح عن الأسيرة العويوي إثر زيارة أجراها لها أن التحقيق معها استمر بشكل متواصل ولأيام، في محاولة من المحققين لكسرها وانتزاع اعتراف منها بالتهم الموجهة لها، وتسبب التحقيق المكثف بتردي وضعها الصحي حيث أصيبت بأوجاع شديدة في الكلى.

وأضافت الأسيرة العويوي أنها وقبل اعتقالها كانت قد أجريت فحوص طبية وتبين أنها تعاني من مشاكل في الكلى، وهي بحاجة إلى علاج ومتابعة صحية، إلا أن اعتقالها حرمها من ذلك".

ومن الجدير ذكره أن الأسيرة العويوي وهي من محافظة الخليل متزوجة ولها ثلاثة أبناء، اعتقلت في تاريخ الخامس من حزيران/ يونيو الجاري، وصدر بحقها أمر منع من لقاء المحامي، وبعد التماس تقدم به محامي نادي الأسير تمكن من زيارتها. وتتهم سلطات الاحتلال الأسيرة العويوي "المس بأمن المنطقة".

وفي سياق متصل، مددت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عسقلان" اعتقال الأسيرة صفاء أبو سنينة من محافظة الخليل حتى يوم الإثنين المقبل.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرة أبو سنينة في السابع عشر من حزيران/ يونيو الجاري.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#نادي الأسير الفلسطيني
#الأسيرة سوزان العويوي
#الأسرى
#الخليل

من عرب 48

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