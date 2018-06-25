جنين: الاحتلال يعتقل القيادي عبد الحليم عز الدين

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أن "قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، عبد الحليم نايف خليل عز الدين "أبو القسام" (51 عاما)، وذلك بعد اقتحام منزله فجر اليوم ببلدة عرابة بمدينة جنين شمالي الضفة المحتلة".

جاء ذلك في بيان أصدرته "مهجة القدس" وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم الإثنين.

وأضافت أن "قوات الاحتلال الصهيوني كانت قد أفرجت عن الأسير عز الدين بتاريخ 24.05.2017م، بعد أن أمضى ثمانية عشر شهرا في الاعتقال الإداري.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد عبد الحليم عز الدين من أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، ومن مواليد العام 1967م، وأب لثلاثة أبناء، وأمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن عشر سنوات خلال اعتقالات سابقة، ويعاني من عدة مشاكل صحية".