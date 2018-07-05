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محكمة "عوفر" تغرِّم الأسرى الأشبال بـ75 ألف شيكل

تاريخ النشر: 05/07/2018 - 15:05

محكمة "عوفر" تغرِّم الأسرى الأشبال بـ75 ألف شيكل
350 طفلا يحتجزهم الاحتلال في معتقلاته.(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

فرضت المحكمة العسكرية في "عوفر" غرامات مالية باهظة بحق الأسرى الأشبال خلال شهر حزيران/ يونيو، إذ بلغت قيمة الغرامات 75 ألف شيكل، حسبما أفاد نادي الأسير.

وأفاد مندوب نادي الأسير ممثل الأسرى الأشبال في معتقل "عوفر" لؤي المنسي، أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال حزيران 31 طفلا جرى نقلهم إلى معتقل "عوفر"، بينهم 15 طفلا تقلُّ أعمارهم عن 16 عاما.

وأضاف نادي الأسير أن 12 طفلا تعرضوا للضرب والتنكيل خلال عملية اعتقالهم، بينهم الطفل طارق أمين عاشور الذي تعرض لعملية تحقيق استمرت لمدة 22 يوما في مركز تحقيق "عسقلان".

وقال المنسي إنه صدرت بحق المعتقلين أحكاما متفرقة أعلاها لمدة 24 شهرا، وصدر أمر اعتقال إداري للمرة الرابعة بحق الفتى الأسير حسام أبو خليفة لمدة أربعة أشهر.

وذكر أن عدد الأطفال في معتقل "عوفر" وصل إلى 127 طفلا، من ضمن قرابة 350 طفلا يحتجزهم الاحتلال في معتقلاته.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الحركة الأسيرة
#عوفر
#أشبال
#غرامات
#نادي الأسير

من عرب 48

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