120 حالة اعتقال لمواطنين من غزة منذ مطلع العام

أفاد تقرير حقوقي صدر، اليوم الإثنين، عن مركز أسري فلسطين للدراسات، بأن الاحتلال الإسرائيلي نفذ 120 حالة اعتقال لمواطنين من قطاع غزة المحاصر خلال النصف الأول من العام الجاري.

وحسب الإحصائيات التي وثقها المكرز، فإن أعداد الاعتقالات من القطاع منذ بداية العام تشكل ارتفاع بنسبة 100% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي شهدت 62 حالة اعتقال فقط، وهذا يرتبط باستمرار مسيرات كسر الحصار والتي اعادت الاحتكاك المباشر بين الشبان وقوات الاحتلال، والتي نتج عنها اعتقال العشرات.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، أنه منذ بداية العام تم رصد 63 حالة اعتقال على الحدود الشرقية بينهم أطفال، ومنهم 37 حالة اعتقال جرت بعد انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من أذار/مارس الماضي، والباقي خلال الثلاثة شهور الأولى من العام، من بينهم جريحين، أحدهم الجريح أدهم سالم وتم اعتقاله بعد إطلاق النار عليه وأصابته في قدمه شمال القطاع، وأطلق سراحه بعد أسبوعين ونتيجة الاهمال الطبي الذي تعرض له بترت قدمه بعد وصوله لمستشفيات القطاع.

وجرى اعتقال 18 مواطنا بينهم جرحى ومعاقين وطلاب بعد اعتقال بحرية الاحتلال لركاب سفينة كسر الحصار التي ابحرت باتجاه اليونان من شواطئ غزة، وتم الافراج عنهم جميعاً عدا قبطان السفينة سهيل محمد العامودي.

كما اعتقل الاحتلال 31 صيادا من القطاع كانوا يمارسون عملهم في صيد الأسماك مقابل شواطئ القطاع، بعد أطلاق النار عليهم بشكل مباشر، ومصادرة مراكبهم والتحقيق معهم في ميناء اسدود، وهم يشكلون نسبة 25% من حالات الاعتقال خلال الستة شهور الماضية.

وأفاد التقرير أن الاحتلال أطلق سراح الغالبية العظمى منهم، فيما أدى إطلاق النار على الصيادين لاستشهاد الصياد إسماعيل صالح أبو ريالة 18 عاما، واصابة محمود عادل أبو ريالة بعيار معدني بالصدر وتم اعتقاله ومن ثم إطلاق سراحه.

كما رصد المركز خلال النصف الأول من العام 8 حالات اعتقال لمواطنين على المعبر من بينهم المريض بلال الأسطل والمواطن شادي العجلة خلال مرافقته لنجله يزن (4 سنوات) وهو مريض بالسرطان وكان متوجها للعلاج في مستشفيات الداخل المحتل، اضافة للتاجر أيوب عوده والموظف في شركة "جوال "رمزي أبو عنزة ومواطنين أخرين.