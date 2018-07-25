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الكاتبة خاطر تخضع لتحقيق بسجن عسقلان

تاريخ النشر: 25/07/2018 - 10:10

الكاتبة خاطر تخضع لتحقيق بسجن عسقلان
جنود الاحتلال يعتقلونخاطر من منزلها بالخليل (نشطاء)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قال نادي الأسير الفلسطيني إن الكاتبة والصحفية المعتقلة لمى خاطر تخضع لتحقيق لسلطات الاحتلال الإسرائيلي مكثف وقاس، منذ لحظة اعتقالها، صباح الثلاثاء.

وذكر نادي الأسير في بيان أن محاميها فراس الصباح تمكن من زيارة خاطر في سجن عسقلان العسكري.

واعتقل جيش الاحتلال الكاتبة الصحفية لمى خاطر (42عاما)، بعد مداهمة منزلها في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوة عسكرية منزل عائلة خاطر صباح أمس الثلاثاء، واعتقلتها بعد التدقيق ببطاقتها الشخصية وتفتيش المنزل.

وتعرضت خاطر لمحاولة اعتقال قبل عامين، إذ اقتحم الجيش منزل زوجها لاعتقالها، لكنها أصرت على حمل طفلها الذي كان يبلغ من العمر شهرين فقط، ما أجبر الجيش على التراجع عن اعتقالها في حينه، والاكتفاء باستدعائها للتحقيق معها.

وتعاني من مشاكل صحية، مثل فقر الدم وبحاجة للعلاج والمتابعة الطبية المستمرة، بحسب زوجها.

ولمى خاطر، ناشطة وكاتبة فلسطينية، وأم لخمسة أطفال أصغرهم يبلغ من العمر عامين. وتكتب مقالات رأي، في عدد من الصحف والمواقع الفلسطينية.

وانتشرت صور للكاتبة خاطر لحظة وداعها لطفلها الصغير يحيى ذي العامين أثناء اعتقالها، ما أثار موجة من التضامن ومشاعر الحزن والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

 


#الضفة الغربية
#الاحتلال
#أسرى
#الحركة الأسيرة
#لمى خاطر

من عرب 48

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