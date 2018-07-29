أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام بسجون الاحتلال

يواصل خمسة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، حسبما أفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، اليوم الأحد.

وحسب نادي الأسير، يواصل الأسير حسن شوكة (30 عاما) من محافظة بيت لحم، إضرابه عن الطعام منذ 57 يوما، حيث شوكة من عزل معتقل "الرملة" إلى المستشفيات، أكثر من مرة، نتيجة لتردي وضعه الصحي.

واعتقلت قوات الاحتلال شوكة بتاريخ 28 آب/ أغسطس 2017، وجرى تحويله للاعتقال الإداري في حينه، إذ أصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017 أعلن إضرابا عن الطعام، استمر لمدة 35 يوما، وعلقه بعد أن جرى تحويل ملفه إلى قضية.

وكان من المفترض أن يطلق سراح شوكة بتاريخ 3 حزيران 2018، إلا أن سلطات الاحتلال حولته مجددا للاعتقال الإداري، مشيرا إلى أن الأسير شوكة كان أمضى 12عاما متفرقة في معتقلات الاحتلال.

كما ويواصل الأسير أنس شديد (21 عاما) من محافظة الخليل إضرابه عن الطعام منذ 11يوما رفضاً لاعتقاله الإداري، وكانت إدارة معتقل "عوفر" نقلت الأسير شديد إلى معتقل "هداريم"، علما أن هذا الإضراب هو الثالث الذي يخوضه الأسير شديد خلال عامين، أحدهما استمر لمدة 90 يوما عام 2016، والآخر لمدة 20 يوما، وهو معتقل منذ تاريخ 22 حزيران 2017.

كذلك الأمر، يواصل الأسير باسم عبيدو (47 عاما) من محافظة الخليل إضرابه عن الطعام منذ 11 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، علما عبيدو أسير سابق قضى ما مجموعه سبع سنوات ونصف، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مجدداً في تاريخ 30 أيار/ مايو 2018، إذ صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر ويقبع في معتقل "عوفر"، علماً أن متزوج وأب لستة أبناء.

ويم الخميس الماضي التحق بالإضراب الأسير ضرار أبو منشار (40 عاما) من محافظة الخليل وذلك ضد اعتقاله الإداري، والأسير أبو منشار اعتقل في تاريخ 7 حزيران/ يونيو 2017 وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، علما أنه أب لأربعة أبناء.

إلى الأسرى المضربين كما يضاف الأسير محمد الريماوي (27 عاما) من محافظة رام الله، على الأسرى وشرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ عشرة أيام، احتجاجا على اعتقاله وظروف التحقيق معه في معتقل "عسقلان"، الأسير الريماوي اعتقل في تاريخ 19 تموز 2018 بعد استدعائه لمقابلة، علما أنه أسير سابق قضى ثلاث سنوات في الأسر قبل أن يتحرر قبل ستة أشهر.