محكمة الاحتلال العسكرية ترفض استئناف الأسيرة لمى خاطر

رفضت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في "عوفر" استئناف تقدم به محامي نادي الأسير الفلسطيني، فراس الصباح، على قرار تمديد اعتقال الأسيرة الكاتبة لمى خاطر (42 عاما) من محافظة الخليل، وقررت استمرار اعتقالها.

جاء ذلك في بيان أصدره نادي الأسير الفلسطيني، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الإثنين.

ونقل المحامي صباح عن الأسيرة خاطر أن "التحقيق المتواصل معها منذ اعتقالها يدور حول كتاباتها ومنشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة".

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرة خاطر وهي أم لخمسة أبناء في تاريخ 24 تموز/ يوليو الجاري.