  2. فلسطينيات
  3. الحركة الأسيرة

محكمة الاحتلال العسكرية ترفض استئناف الأسيرة لمى خاطر

تاريخ النشر: 30/07/2018 - 13:13

محكمة الاحتلال العسكرية ترفض استئناف الأسيرة لمى خاطر
الأسيرة لمى خاطر
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

رفضت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في "عوفر" استئناف تقدم به محامي نادي الأسير الفلسطيني، فراس الصباح، على قرار تمديد اعتقال الأسيرة الكاتبة لمى خاطر (42 عاما) من محافظة الخليل، وقررت استمرار اعتقالها.

جاء ذلك في بيان أصدره نادي الأسير الفلسطيني، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الإثنين.

ونقل المحامي صباح عن الأسيرة خاطر أن "التحقيق المتواصل معها منذ اعتقالها يدور حول كتاباتها ومنشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة".

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرة خاطر وهي أم لخمسة أبناء في تاريخ 24 تموز/ يوليو الجاري.


#الأسيرة لمى خاطر
#محكمة الاحتلال العسكرية
#سجون الاحتلال
#نادي الأسير

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات ليلية بحق 20 فلسطينيًا
الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات ليلية بحق 20 فلسطينيًا

2018-07-30

وفدٌ من حماس يزور القاهرة لـبحث المُصالحة
وفدٌ من حماس يزور القاهرة لـبحث المُصالحة

2018-07-30

الاحتلال يُفرج عن إيطالييْن رسما جداريةً لعهد التميمي
الاحتلال يُفرج عن إيطالييْن رسما جداريةً لعهد التميمي

2018-07-30

الأكثر قراءة

الاحتلال يفرج عن عهد وناريمان التميمي

الاحتلال يفرج عن عهد وناريمان التميمي

2018-07-29
#نبض_الشبكة: زهير بهلول والاستقالة المائعة

#نبض_الشبكة: زهير بهلول والاستقالة المائعة

2018-07-29
#نبض_الشبكة: المصريون يصرّون على

#نبض_الشبكة: المصريون يصرّون على "زعل" السيسي

2018-07-29
شهادات خاصّة | داريا وقائمة الألف ضحيّة: المقتلة مستمرّة

شهادات خاصّة | داريا وقائمة الألف ضحيّة: المقتلة مستمرّة

2018-07-29
حفل جوليا بطرس وكل هذا الابتذال

حفل جوليا بطرس وكل هذا الابتذال

2018-07-29