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محكمة عسكرية تمدد اعتقال الكاتبة خاطر 12 يوما

تاريخ النشر: 09/08/2018 - 16:19

محكمة عسكرية تمدد اعتقال الكاتبة خاطر 12 يوما
الأسيرة خاطر لا تزال قيد التحقيق منذ 17 يوما (نشطاء)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

مددت المحكمة العسكرية في عسقلان، اليوم الخميس، فترة اعتقال الأسيرة لمى خاطر (42 عاما) من محافظة الخليل، لمدة 12 يوما، بدعوى استكمال التحقيق.

وذكر نادي الأسير، أن الأسيرة خاطر تتعرض لتحقيق قاس يتواصل لأكثر من 20 ساعة يوميا وذلك منذ 17 يوما متواصلة.

وقال محامي نادي الأسير فراس الصباح، إن الأسيرة لمى خاطر، لا تزال قيد التحقيق منذ 17 يوما في معتقل "عسقلان"، وتتعرض لضغوط كبيرة في محاولة للحصول على اعترافات منها.

وذكر أن الأسيرة خاطر المعتقلة منذ تاريخ 24 تموز/ يوليو على خلفية كتاباتها، وأوضح أن التحقيق يبدأ معها منذ الساعة السابعة صباحا ويستمر حتى الساعة الثالثة فجرا من اليوم التالي وبشكل متواصل، وهي مقيدة بالكرسي طوال الوقت، ثم يقوم المحققون بنقلها إلى الزنزانة لمدة أربع ساعات، ثم يستأنفون التحقيق معها مجددا.

ويجبر طاقم التحقيق خاطر على تناول الطعام داخل غرفة التحقيق، ويوجهون لها الشتائم والتهديد بالسجن لفترة طويلة أو اعتقالها إداريا، وحرمانها من طفلها يحيى.

واشتكت الأسيرة خاطر وهي أم لخمسة أطفال من أوجاع شديدة بالظهر نتيجة للتحقيق وجلوسها طوال الوقت وهي مقيدة ووجهت ذلك للمحققين، بالمقابل كان ردهم أنهم يريدون كسر ظهرها.

 


#لمى خاطر
#محكمة عسكرية
#الاحتلال
#الحركة الأسيرة
#اعتقال

من عرب 48

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