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"حماس": منع إسرائيل زيارة معتقلي الحركة "انتهاك صارخ" للقوانين

تاريخ النشر: 25/10/2018 - 20:57

"حماس": منع إسرائيل زيارة معتقلي الحركة "انتهاك صارخ" للقوانين
(أ ب أ)
عرب ٤٨

وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، اليوم الخميس، مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يحرم معتقلي الحركة من زيارة أقاربهم، بأنه "انتهاك صارخ" لجميع القوانين والأعراف.

وفي وقت سابق اليوم، صادق الكنيست، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون، يحرم المعتقلين الفلسطينيين من زيارة أقاربهم، في حال انتموا إلى منظمة تحتجز إسرائيليين.

ويستهدف القانون، معتقلي حركة "حماس"، التي سبق أن أعلنت أنها تحتجز 4 إسرائيليين، بينهم جنديان، في غزة، منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع في 2014.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، في بيان، إن المصادقة على مشروع القانون تشكّل "انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف والشرائع الإنسانية".

كما اعتبر أن "هذا القانون العنصري هو استمرار لسياسة الاحتلال في التضييق على الأسرى؛ في محاولة فاشلة لكسر إرادة صمودهم".

وتابع: "كل هذا السلوك الهمجي من سلطات الاحتلال ضد الأسرى في السجون، سيعزز سعي المقاومة للعمل المتواصل لكسر قيد أسرانا الأبطال".

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، يقدّر عدد المعتقلين الفلسطينيين بنحو 6500 معتقل.

ولا تتوافر بيانات حول عدد معتقلي حركة "حماس" داخل سجون الاحتلال.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#حركة حماس
#الأسرى
#الكنيست
#القراءة التمهيدية

من عرب 48

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