6 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

يواصل 6 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، منهم 4 أسرى في سجن "هداريم" وهم: خليل أبو عرام، وكفاح حطاب، وعبد الرحمن أبو لبدة، وأحمد السير، وذلك إسنادا للأسيرات في سجن "هشارون" اللواتي يمتنعن عن الخروج إلى ساحة "الفورة" منذ الخامس من أيلول/ سبتمبر الماضي، وذلك احتجاجا على تشغيل إدارة السجن للكاميرات.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، أن "الأسيرين أبو عرام من الخليل، وحطاب من طولكرم يخوضان الإضراب الإسنادي منذ 15 يوما، والتحق بهما منذ ستة أيام الأسيران عبد الرحمن أبو لبدة من غزة، وأحمد السير من بيت لحم".

وأضاف أن "الأسير كفاح حطاب معتقل منذ عام 2004 ومحكوم بالسّجن المؤبد مرتين، وخليل أبو عرام محكوم بالسّجن المؤبد سبع مرات وهو معتقل منذ عام 2002، كما أن الأسير عبد الرحمن أبو لبدة معتقل منذ عام 2007 ومحكوم بالسّجن لمدة 11 عاما، والأسير أحمد السير معتقل منذ عام 2013 ومحكوم بالسّجن لست سنوات".

وأكد نادي الأسير أن "الأسير رزق رجوب (61 عاما) من مدينة دورا يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 13 يوما رفضا لاستمرار سلطات الاحتلال باعتقاله الإداري".

وذكر نادي الأسير أن "الأسير رجوب والمعتقل منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال قرابة 24 عاما بين أحكام واعتقال إداري، علما أنه خاض منذ تاريخ اعتقاله الأخير ثلاثة إضرابات أحدهما استمر لمدة 24 يوما. كذلك شرع الأسير ماهر الأخرس (47 عاما) من محافظة جنين إضرابه المفتوح عن الطعام منذ سبعة أيام رفضا لاعتقاله وإعادته للتحقيق مجددا، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه أربع سنوات ونصف في معتقلات الاحتلال".

وختم نادي الأسير بالقول إن "عائلة الأسير صدام عوض أكدت أن نجلها علق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لمدة 20 يوما، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري".