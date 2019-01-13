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أمر اعتقال إداري بحق والد الشهيد صالح البرغوثي

تاريخ النشر: 13/01/2019 - 14:33

أمر اعتقال إداري بحق والد الشهيد صالح البرغوثي
الأسير عمر البرغوثي
عرب ٤٨

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة أشهر بحق الأسير عمر البرغوثي والد الشهيد صالح البرغوثي، بحسب بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني.

ووفقا لنادي الأسير، فإن الأسير البرغوثي (66 عاما)، تعرض لتحقيقٍ قاسٍ ومكثف في معتقل "المسكوبية" منذ تاريخ اعتقاله في الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018، حيث اعتقلته قوات الاحتلال ونجله عاصف إضافة إلى مجموعة من أبناء بلدة كوبر، عقب الإعلان عن استشهاد نجله صالح على يد قوة خاصة من جيش الاحتلال.

وقال نادي الأسير، إن عائلة البرغوثي ومنذ تاريخ الإعلان عن استشهاد صالح، تتعرض لعقاب جماعي، فقد اُعتقل غالبية أفراد العائلة وكان آخرهم عاصم نجل الأسير البرغوثي، علماً أن اثنين آخرين من أبنائه لا يزالان قيد الاعتقال وهما: عاصف ومحمد.

وقضى الأسير البرغوثي في الماضي بمعتقلات الاحتلال أكثر من 26 عاما، وذلك منذ عام 1978، بين أحكام واعتقال إداري، وخلال سنوات اعتقاله عانى من مشكلات صحية، حيث أجرى عدة عمليات قبل اعتقاله الأخير، علما أنه شقيق الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي عامه الـ39 في الأسر.

 


#الأسير عمر البرغوثي
#الشهيد صالح البرغوثي
#اعتقال إداري
#الاحتلال
#قرية كوبر

من عرب 48

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