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بيوم الأم: 22 أما فلسطينية بسجون الاحتلال

تاريخ النشر: 21/03/2019 - 11:06

بيوم الأم: 22 أما فلسطينية بسجون الاحتلال
(وفا)
عرب ٤٨

تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي 22 أما فلسطينية، لـ79 ابنا وابنة، من بين 45 أسيرة يقبعن في معتقل "الدامون"، بحسب بيان صادر عن نادي الأسير، اليوم الخميس.

وأوضح نادي الأسير في بيانه، لمناسبة يوم الأم، الذي يصادف اليوم 21 من آذار/ مارس، أن إدارة معتقلات الاحتلال تحرم بعض الأسيرات الأمهات من زيارة أبنائهن، كما وتحرم الأسيرات الأمهات من الزيارات المفتوحة، ومن تمكينهن من احتضان أبنائهن، إضافة إلى منع التواصل الهاتفي معهم، وتمنع لقاء الأسيرات بأبنائهن الأسرى في معتقلات الاحتلال.

ولفت إلى أن من بين الأسيرات أمهات لأطفال رضع اعتقلتهن سلطات الاحتلال وحكمت عليهن بالاعتقال لسنوات طويلة، كالأسيرة نسرين حسن من حيفا، والمحكومة بالاعتقال لست سنوات، والتي يقبع زوجها وأطفالها السبعة في قطاع غزة، وتحرمها سلطات الاحتلال من زيارتهم، إلى جانب حرمان إخوتها -القابعين في حيفا-من زيارتها أيضا، وذلك منذ اعتقالها بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2015، علماً أن أصغر أطفالها كان بعمر ثمانية شهور عند اعتقالها وأكبرهم فتاة كانت بعمر (11 عاماً)، ما تزال تقوم برعاية أشقائها إلى جانب والدها.

وأضاف البيان أن الاحتلال يعتقل أيضا الأسيرات: فدوى حمادة من القدس، المعتقلة منذ العام 2017، والمحكومة بالاعتقال لـ(10) سنوات، وهي أم لخمسة أطفال، أصغرهم كان يبلغ من العمر أربعة أشهر عند اعتقالها، والأسيرة الموقوفة لمى خاطر من الخليل، الأمّ لخمسة، والتي لم يبلغ أصغرهم العامين عند اعتقالها، والأسيرة الموقوفة بلسم شرايعة من الرملة، الأم لثلاثة، أصغرهم بعمر سنة ونصف.

ويعتقل الاحتلال أيضا الأسيرة أمينة محمود-عودة، من القدس، منذ العام 2017، ويحرمها من لقاء ابنها الوحيد محمد أحمد هلسة المعتقل في "ريمون"، والذي كان يبلغ من العمر (17 عاما)، عند اعتقاله عام 2016 والحكم عليه بالاعتقال لـ(18 عاما).

ويستهدف الاحتلال عائلات وأمهات الشهداء كاستمرار لسياسة العقوبات الجماعية بحقّ عائلة الأسير والشّهيد، كاعتقال سوزان أبو غنام، من القدس، وهي والدة الشّهيد محمد أبو غنام، بادّعاء التحريض، واعتقال وفاء مهداوي، من طولكرم، والدة الشّهيد أشرف نعالوة.

 

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#يوم الأم
#الأسيرات
#الأم الفلسطينية
#الحركة الأسيرة
#سجون الاحتلال

من عرب 48

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